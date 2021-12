“DAI, SALI UN ATTIMO IN MACCHINA, CI SCAMBIAMO GLI AUGURI” – LA FOLLE FUGA IN AUTOSTRADA DI UN 27ENNE CHE SEQUESTRA LA EX E TENTA DI VIOLENTARLA. POI LA RIEMPIE DI BOTTE PERCHÉ LEI CONTINUA A RESPINGERLO. IL PIANO SI È FERMATO SOLO GRAZIE ALL'INTERVENTO DELLA POLIZIA STRADALE DI ORVIETO. A METTERE IN ALLARME LE FORZE DELL'ORDINE È STATO L'ATTUALE FIDANZATO DELLA VITTIMA A CUI LA GIOVANE DONNA, DURANTE IL SEQUESTRO, È RIUSCITA A..

ALESSIA MARANI per il Messaggero

Con la scusa di consegnarle il regalo di Natale l'ha convinta a salire sulla sua auto, a Roma, e poi l'ha chiusa dentro e ha imboccato l'autostrada del Sole con il folle progetto di riportarla in Veneto, dove mesi fa era iniziata la loro - ormai finita - storia d'amore.

E durante il tragitto ha cercato di violentarla, poi l'ha riempita di botte perché lei, la sua ex, ha continuato a respingerlo con grande determinazione. Il folle viaggio architettato da un 27enne di origine straniera, incensurato e irreprensibile operaio in una azienda della provincia di Verona, si è fermato solo grazie all'intervento di una pattuglia della Polizia stradale di Orvieto che, alle dieci di martedì mattina, lo ha intercettato sulla A1 all'altezza della cittadina umbra.

Con grande professionalità gli agenti lo hanno fatto accostare in sicurezza e la donna, 24 anni, anche lei straniera ma da molti anni residente in Italia e ben inserita, ha finalmente aperto lo sportello e si è letteralmente gettata tra le braccia dei poliziotti, in preda alla più totale disperazione, con il volto tumefatto e rigato dal sangue. Accompagnata in ospedale, le sono state riscontrate varie escoriazioni e contusioni giudicate guaribili con una prognosi di una decina di giorni. Il suo ex fidanzato, invece, è stato arrestato dagli agenti guidati da Stefano Spagnoli. Le accuse formulate dalla procura di Terni nei suoi confronti sono di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni. Per l'uomo si sono spalancate subito le porte del carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

IL RAPIMENTO Tutto è cominciato all'alba di martedì. A mettere in allarme le forze dell'ordine è stato l'attuale fidanzato della vittima a cui la giovane donna, durante il sequestro, è riuscita a inviare una chiamata facendogli capire che si trovava in autostrada e in balia dell'ex. Il 27enne dopo avere lavorato e trascorso le feste lontano dalla donna, nella notte si era messo al volante dal Veneto per raggiungerla dove abita attualmente, a nord della Capitale, tra la Braccianense e l'Olgiata, dove ha anche trovato un lavoro, nel campo dell'assistenza domiciliare. L'ossessione del giovane era chiara: tornare insieme. Le si è palesato davanti mentre era sotto casa a portare il cane a passeggio.

Poi ha aspettato che lo riportasse dentro e uscisse di nuovo: «Dai, sali un attimo in macchina, ci scambiamo gli auguri, e poi vorrei darti un vestito che ho per te». Lei rifiuta l'invito: «Ormai siamo solo amici», ma l'ex insiste: «Almeno prendiamoci un caffè». Alla fine, la 24enne cede, pensando che sia l'unico modo per tenerlo tranquillo. Invece, è solo l'inizio di un incubo, di un viaggio che diviene odissea. Il 27enne non si ferma al bar, accelera e si immette in autostrada dal casello di Fiano Romano.

Nel frattempo, l'amico della donna chiama il 112, i carabinieri di La Storta avvisano la sala operativa della Stradale, l'unica ad avere pattuglie in grado di intervenire in autostrada e nel territorio umbro. L'uomo, intanto è fuori di sé. Si ferma anche in una piazzola lungo la A1 avventandosi sulla ragazza, che si oppone con tutte le sue forze. A quel punto, dopo averla picchiata, ha ripreso il viaggio, fino a quando non è arrivata la Stradale.