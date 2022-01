“SAREMO FUORI DALLA PANDEMIA SE DOPO OMICRON NON SPUNTERANNO ALTRE VARIANTI” - ANTHONY FAUCI SPEGNE GLI ENTUSIASMI DI CHI CREDE CHE SIAMO FUORI DAL TUNNEL: “SIAMO FORTUNATI CHE OMICRON NON CONDIVIDA ALCUNE CARATTERISTICHE CON DELTA, MA IL GRANDE NUMERO DI PERSONE CHE SI STA CONTAGIANDO ANNULLA QUEL LIVELLO MINORE DI PATOGENICITÀ. DI TUTTE LE MALATTIE INFETTIVE SOLO IL VAIOLO È STATO ERADICATO. PER IL COVID CI SARÀ…”

Davide Falcioni per www.fanpage.it

La rapidissima diffusione della variante Omicron del coronavirus consentirà il passaggio da una fase pandemica a una endemica? È l'auspicio di molti, ma è ancora presto per dire se questo scenario si avvererà. Secondo Antony Fauci, consulente della Casa Bianca, bisogna sperare che ciò accada, tuttavia "succederà solo se non avremo un’altra variante che elude la risposta immunitaria alla precedente variante", ha dichiarato lo scienziato intervenendo a Davos Agenda, un evento virtuale tenuto dal World Economic Forum.

Per il noto immunologo, "siamo stati fortunati" che Omicron non condivida alcune caratteristiche come quelle di Delta, "ma il grande numero di persone che si sta contagiando annulla quel livello minore di patogenicità".

Antony Fauci ha spiegato che la straordinaria diffusione di Omicron potrebbe determinare l'infezione di un gran numero di persone, ma che tuttavia "ciò non significa che qualcuno dovrebbe provare intenzionalmente a contagiarsi con la variante Omicron. Secondo i medici è un'idea terribile per diversi motivi".

Come è evidente anche dai report quotidiani diffusi in Italia, infatti, Omicron non è un raffreddore né ha molto a che fare con un'influenza: può infatti essere letale soprattutto per le persone non vaccinate e per i soggetti più vulnerabili. Non solo: la diffusione della variante scoperta in Sudafrica alla fine di novembre sta causando una grande pressione sulle strutture sanitarie, molte delle quali stanno ritardando diagnosi ed interventi chirurgici.

Secondo Fauci, inoltre, sarà molto difficile eradicare definitivamente il virus Sars-Cov-2."Di tutte le malattie infettive che hanno colpito l'umanità, solo il vaiolo è stato eradicato. Per il Covid ci sarà una eliminazione, come è stato per la poliomielite: negli Usa non c'è più, ma altrove ancora sì".

