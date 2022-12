11 dic 2022 10:30

“ALLA SCALA SENZA MASCHERINA? MATTARELLA HA COMMESSO UNA LEGGEREZZA” – LO ZANZAROLOGO ANDREA CRISANTI CAZZIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ESSERSI PRESO IL COVID: “MATTARELLA AVREBBE DOVUTO DARE L’ESEMPIO INDOSSANDO LA MASCHERINA. IL PRESIDENTE NON È PIÙ UN GIOVANOTTO” - MA IL SENATORE CRISANTI E' LO STESSO CHE DISSE: "IN AULA SARÒ SENZA MASCHERINA: MI SONO VACCINATO 4 VOLTE, SE MI DEVO PRENDERE IL COVID ME LO PRENDERÒ...."?