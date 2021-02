20 feb 2021 13:00

“SCAPPAAA!” – PANICO SU UNA PISTA DI SCI IN ROMANIA DOVE UN UOMO È STATO INSEGUITO DA UN ORSO BRUNO CHE AVEVA FATTO IRRUZIONE IN PISTA: GLI ALTRI TURISTI SULLO SKILIFT DELLA STAZIONE SCIISTICA DI PREDEAL HANNO INIZIATO A URLARE PER AVVERTIRLO DEL PERICOLO MENTRE ALTRI HANNO SUBITO PRESO IN MANO GLI SMARTPHONE PER FILMARE LA FOLLE FUGA DEL MALCAPITATO… - VIDEO