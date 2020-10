“LE SCENE DI NUDO? ERANO SUBORDINATE ALLA STORIA” – NICOLE KIDMAN PRESENTA “THE UNDOING - LE VERITÀ NON DETTE”, LA SERIE DI HBO CON HUGH GRANT DISPONIBILE DALL'11 DICEMBRE SU SKY - IL THRILLER PSICOLOGICO, DESTINATO A CREARE DIPENDENZA, RIPERCORRE LA VITA DI UNA MOGLIE E MADRE PERFETTA, SCONVOLTA DA UN DELITTO: “QUESTA È LA STORIA DI UN MATRIMONIO E DI COME POSSA SEMPRE ACCADERE NELLA VITA DI CIASCUNO QUALCOSA CHE DI COLPO SCONVOLGE TUTTO…” - VIDEO

Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

the undoing le verita' non dette 3

La moglie perfetta di un uomo perfetto con una vita perfetta. Che, per non stonare, si consuma nella New York più esclusiva, quella fatta di feste in super attici per le più svariate raccolte fondi e scuole private per i figli con rette da 50 mila dollari l' anno, con corsi di violino a margine.

Si presenta così, assieme a una cascata di riccioli rossi che fanno molto Eyes Wide Shut , Nicole Kidman nella nuova, potente, serie di Hbo The Undoing - Le verità non dette , disponibile dall' 11 dicembre su Sky e Now tv. Un thriller psicologico diretto da Susanne Bier e basato sul bestseller You Should Have Known (in Italia: Una famiglia felice ). Nel cast, oltre a Kidman, che è anche produttrice, Hugh Grant nei panni di suo marito, Donald Sutherland, in quelli di suo padre e l' italiana Matilda De Angelis in quelli - pochi - di un' altra persona che si rivelerà determinante per lei.

the undoing le verita' non dette 13

Questi l' indizi di una serie destinata a creare una certa dipendenza. «Il mio personaggio, Grace, è una terapista affermata oltre che una moglie e una madre soddisfatta della sua vita fino a quando non viene sconvolta da un delitto», racconta Kidman collegata via Zoom dalla sua Australia.

La pelle, al solito, è una porcellana ma i capelli, a differenza della serie, sono dell' ormai consueto biondo platino. «Anche la scelta del colore della chioma del mio personaggio è stata meditata - ammette -. Con Susanne abbiamo costruito Grace: essendo una regista donna, ha usato in un modo particolare il mio fisico; tutto serviva per raccontare qualcosa, anche i vestiti».

Essere diretti da una donna è differente?

«Sì, in questo caso lo è stato. E poi volevo proprio lavorare con lei, amavo la sua sensibilità europea. La sensazione è stata quella di girare un film "esteso" più che una serie: Susanne aveva in mano tutta la storia, è stata un' esperienza cinematografica. Si deve molto anche a lei la realizzazione del cast, fatto da attori provenienti da ogni parte del mondo, come Matilda, che arriva dall' Italia. Il che è perfetto essendo una storia ambientata a New York, la città più cosmopolita in assoluto, che non ha una sola identità, è fatta tutta da stranieri. Penso sia positivo ricordarlo».

the undoing le verita' non dette 2

Se nel cast c' è anche Hugh Grant, però, è merito suo...

«Siamo amici da sempre ma non avevamo mai lavorato assieme. È uno di quei tipi che ti dice "oh, ma io non voglio più lavorare, sono stufo di recitare", quindi ha esitato un po' quando gliene ho parlato. Poi però arriva sul set e ti lascia a bocca aperta per quanto è bravo».

Ci sono diverse scene d' amore. Di nudo, anche.

«Anche qui, una regista donna ha fatto la differenza. C' è sempre stata una ragione per ogni scena di nudo, non erano fatte solo per mostrare una donna nuda sullo schermo. La sensualità anche esplicita serviva per raccontare qualcosa, era subordinata alla storia. Ed è stato tutto incredibilmente rispettoso: a nessuno è stato chiesto di fare più di quello che si sentiva. Ho lavorato con Kubrick, conosco bene il tema delle scene sensuali motivate dalla sceneggiatura. Anche qui sono stati tutti dei pezzi della storia che andavano raccontati. Nessuno si è sentito mai a disagio».

the undoing le verita' non dette 6

Come vive il ruolo di produttrice ?

«Vivo questo ruolo con estrema gratitudine. Mi sento molto fortunata per essermi spostata anche nella produzione: si tratta per me di un nuovo territorio molto eccitante e non immaginavo sarebbe diventata una parte così importante della mia carriera.

In questa avventura posso portare tante cose che ho imparato sul set e allo stesso tempo posso creare delle opportunità: per le donne, in primo luogo, ma anche per artisti meno noti, per persone in cui credo. Posso aiutare altre persone, talvolta anche scoprirle».

the undoing le verita' non dette 7

La serie è stata posticipata per la pandemia. Che effetto le fa vedere immagini pre-Covid, con persone senza mascherina, non distanziate...

«Al primo impatto fa effetto. Ma è interessante notare che quando fai qualcosa di artistico, trascende il tempo. Questa è la storia di un matrimonio e di come possa sempre accadere nella vita di ciascuno qualcosa che di colpo sconvolge tutto. Il fatto che così rapidamente ogni cosa possa cambiare prospettiva è intenso. E fa riflettere, al di là del momento».

the undoing le verita' non dette 11 the undoing le verita' non dette 14 the undoing le verita' non dette 4 the undoing le verita' non dette 5 the undoing le verita' non dette 1 the undoing le verita' non dette 9 the undoing le verita' non dette 16 the undoing le verita' non dette 8 the undoing le verita' non dette 12 the undoing le verita' non dette 15 the undoing le verita' non dette 10