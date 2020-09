“SE AUMENTIAMO I TAMPONI PER ASINTOMATICI RISCHIAMO DI PARALIZZARE L’ITALIA” - L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI VA CONTROCORRENTE SUI TEST E SBUGIARDA I GRILLINI: “SONO CURIOSO DI VEDERE COME SI COMPORTERÀ UNA CERTA PARTE POLITICA IN AUTUNNO E QUANDO AVREMO I VACCINO PER IL COVID” – “HO RICEVUTO ATTACCHI SEMPLICEMENTE DICENDO CHE BISOGNA VACCINARE I BAMBINI CHE VANNO A SCUOLE. HO DETTO CHE BISOGNA VACCINARSI PER EVITARE CHE IL VIRUS DELL’INFLUENZA COLPISCA INSIEME AL COVID, COSE CHE IN ALTRI PAESI SONO NORMALITÀ E NEL NOSTRO …”

Matteo Bassetti (infettivologo) a 24Mattino su Radio 24: “Con tamponi per asintomatici paralizziamo paese”

Da “Radio24”

Aumentare il numero di tamponi per asintomatici? “Sono perplesso, se aumentiamo tamponi per asintomatici rischiamo di paralizzare l’Italia” . Lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

“Se si tratta di avere un offerta potenziale in epoca autunno inverno per sintomatici o poco sintomatici è importante ma attenzione a voler tracciare tutti gli asintomatici perché è sconsigliato dal Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta (CDC), sia perché gli asintomatici può on trasmettere e sia perché con 300mila tamponi al giorno paralizziamo paese”.

Matteo Bassetti (infettivologo) a 24Mattino su Radio 24: “Pericoloso no vax al governo”

Da “Radio24”

“Pericoloso quello che sta succedendo nel nostro paese anche a livello governativo, ci sono delle posizioni espresse da alcuni politici al governo contro i vaccini.” Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

“Sono curioso di vedere come si comporterà una certa parte politica in autunno e quando avremo i vaccino per il covid” riferendosi al Movimento 5 stelle “ho ricevuto attacchi semplicemente dicendo che bisogna vaccinare i bambini che vanno a scuole e controllare la copertura degli insegnati su tutte le malattie che circolano nelle scuole. Ho detto che bisogna vaccinarsi per evitare che virus influenza colpisca insieme al covid, cose che in altri paesi sono normalità e nel nostro paese purtroppo no”

