“SE BLOCCANO IL TRATTAMENTO PER LA DISFORIA DI GENERE MIA FIGLIA SI AMMAZZA” – IL MINISTERO DELLA SALUTE POTREBBE FERMARE LE TERAPIE DELL'OSPEDALE CAREGGI DI FIRENZE CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE DI TRIPTORELINA, FARMACO CHE INTERROMPE LO SVILUPPO PUBERALE IN VISTA DEL CAMBIO DI SESSO. LA DENUNCIA DELLE MADRI DEGLI ADOLESCENTI IN CURA: “NON SI VUOLE CAPIRE CHE QUESTI SONO FARMACI SALVAVITA” – UN’INDAGNE MINISTERIALE HA EVIDENZIATO “CRITICITÀ MOLTO SIGNIFICATIVE NELLA TERAPIA”

Estratto dell’articolo di Michele Bocci per “la Repubblica”

disforia di genere 1

Parlano piano, la voce indebolita dalla paura, dal terrore che in Italia venga vietato l’uso della triptorelina, il farmaco che interrompe lo sviluppo puberale in attesa di decidere se procedere con il cambio di sesso. «Se mia figlia smette di prendere quella medicina si ammazza», dice una mamma.

L’ospedale fiorentino di Careggi è il centro più importante per la somministrazione della triptorelina. Finito al centro di un’interrogazione del senatore Maurizio Gasparri, ha ricevuto a gennaio la visita degli ispettori del ministero alla Salute.

disforia di genere 5

La loro relazione, trasmessa anche alla procura fiorentina che ha aperto un’indagine, non è ancora nota ma Gasparri ha letto la risposta ricevuta dal ministro Orazio Schillaci dove si parla di «elementi di criticità molto significativi», perché mancherebbe l’assistenza neuropsichiatrica e perché non sarebbero state fatte le comunicazioni all’Aifa sull’uso del farmaco. Ma i dettagli dei rilievi degli ispettori non sono noti.

ospedale careggi di firenze

[…] Le prese di posizione spesso ideologiche si scontrano con le angosce della vita reale di alcune decine di persone, che affrontano problemi quotidiani con figli che fin da piccolissimi spengono la luce quando si fanno la doccia per non vedersi nudi.

Una confusione che fa temere per il futuro: «E se chiudono tutto che fine facciamo?».

In tanti stanno già pensando al dopo, come Maria (tutti i nomi sono di fantasia), che progetta di trasferirsi in Spagna per far proseguire il trattamento farmacologico della figlia. «Ci stanno pensando in tanti, da settimana abbiamo preso contatti con centri di quel Paese e di altri».

maurizio gasparri foto di bacco

Anna è di Roma ed è lei a dire che sua figlia, nata maschio e oggi tredicenne, si ucciderebbe se smettesse di fare il farmaco. «Ha iniziato da due anni, come potrebbe, tra qualche mese ritrovarsi con i primi peli della barba? Tra l’altro ho cercato, come gli altri genitori, di tenerla fuori da questa vicenda ma con i social ha scoperto tutto, ed è molto preoccupata». La figlia di Anna è stata prima seguita al San Camillo, poi è arrivata a Firenze.

«Abbiamo capito quale strada percorrere prestissimo, quando aveva 2 o 3 anni. Quello che molti di coloro che parlano in questi giorni non capiscono, è che la trafila a Careggi è molto lunga. Ci sono controlli periodici, ogni volta bisogna fare il colloquio con la psicologa e la visita endocrinologica.

disforia di genere 2

Si fanno tanti esami, del sangue e di altro tipo, come le densitometrie ossee. Passano anni prima che venga prescritta la triptorelina e infatti Careggi ha la nomea di essere molto lenta. Figurarsi che tante famiglie si lamentano. E invece a leggere certe dichiarazioni sembra che la medicina venga data subito a tutti».

Anna e la figlia erano a Careggi due giorni dopo l’ispezione del ministero, che è stata il 23 e il 24 gennaio. «Non capivamo cosa stava succedendo. Voglio sperare che le terapie non vengano interrotte, noi siamo in una situazione di disperazione. Non si vuole capire che questi sono farmaci salvavita». […]

ARTICOLI CORRELATI

ospedale careggi di firenze disforia di genere 4 disforia di genere 4 disforia di genere 5