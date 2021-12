7 dic 2021 15:00

“SE IGNORIAMO IL FATTO CHE GESÙ NON ERA BIANCO, POTREMMO CREDERE CHE LA VERGINE MARIA AVESSE LA BARBA. PERCHÉ NO?” - RICCARDO SIMONETTI, ATTIVISTA E AMBIASCIATORE SPECIALE UE PER I DIRITTI LGBT, SI È FATTO RITRARRE NEI PANNI DELLA VERGINE MARIA IN VERSIONE TRANS NEL NUMERO DI DICEMBRE DEL MENSILE QUEER BERLINESE "SIEGESSÄULE” – IN UN’ALTRA FOTO, È STATO IMMORTALATO IN UNA RAPPRESENTAZIONE DI UNA SACRA FAMIGLIA “GAY FRIENDLY”