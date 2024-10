SONO FINITO IN OSPEDALE PER COLPA SUA E SONO IO CHE HO CHIAMATO L’FBI”

Estratto dell’articolo di Rossella Argentina per www.ilmessaggero.it

Nell'aprile 2023, Jamie Foxx, attore, cantante e icona dello spettacolo americano, è stato portato d’urgenza in ospedale, lasciando fan e colleghi in ansia per le sue condizioni di salute.

[…] Di recente, la situazione si è fatta ancora più intricata con l’emergere di dichiarazioni inaspettate che collegano l’episodio di salute di Jamie Foxx ad una presunta responsabilità di Sean Combs, meglio noto come Diddy. Alcuni media americani hanno riportato accuse choc: secondo Foxx, Diddy sarebbe il responsabile del grave episodio di salute che l’ha portato in ospedale. A confermare queste accuse è stato un regista che ha assistito a due performance di Foxx all’Alliance Theatre di Atlanta per le registrazioni dello speciale Netflix “What Had Happened Was”.

Il regista ha rivelato dettagli che hanno sollevato numerose domande, affermando che Foxx avrebbe detto, durante uno dei suoi spettacoli, «Diddy è responsabile di ciò che mi è successo, mi ha avvelenato, sono finito in ospedale per colpa sua e sono io che ho chiamato l’FBI». Le dichiarazioni non sembravano battute, ha aggiunto il regista, e Foxx sembrava determinato e serio.

Il rapporto tra Foxx e Diddy, un tempo fraterno, pare si sia incrinato irrimediabilmente: «Posso anche dirvi che Jamie dopo la fine del ricovero era sparito dagli ambienti in cui avrebbe potuto incontrare Diddy e ora che Sean Combs è in carcere lui non si nasconde più.

Loro due in passato erano come fratelli, ma poi il rapporto è saltato. Sono rimasto scioccato quando l'ho sentito fare quelle affermazioni».

A rincarare la dose è arrivata una dichiarazione del bodyguard Big Homie, noto per aver lavorato per diverse celebrità, il quale ha pubblicamente affermato: «So che Diddy ha avvelenato Jamie Foxx e che Jamie lo ha denunciato all’FBI per questo motivo. Vedrete che presto sarà una cosa pubblica». […]

