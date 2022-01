23 gen 2022 11:30

“SEI TROPPO BRUTTA PER ENTRARE” – LA DISAVVENTURA DI UNA MAMMA 39ENNE DI MANCHESTER PERCULATA DA UN BUTTAFUORI CHE NON LE HA PERMESSO DI ENTRARE IN UN NIGHTCLUB PERCHÉ CONSIDERATA UNA CESSA: LEI NON SI È ARRESA E HA INIZIATO A RIPRENDERE CHI LA STAVA PRENDENDO IN GIRO. MA LORO HANNO REAGITO RUBANDOLE IL TELEFONINO E…