1. LA RIVELAZIONE DI WILL SMITH PREMIATO PER "EMANCIPATION": "SUL SET UN ATTORE BIANCO MI HA SPUTATO DUE VOLTE IN PETTO"

A undici mesi dal famoso schiaffo a Chris Rock, Will Smith è riapparso ad una premiazione a Hollywood. Ha ricevuto il Beacon Award in occasione dei premi dell'African American Film Critics Association per il film Emancipation di Antoine Fuqua. L'attore aveva già ottenuto un riconoscimento pochi giorni fa, per il miglior attore ai NAACP Image Award, premi che sono destinati a onorare rappresentazioni e risultati eccezionali di persone di colore nei film, in televisione, nella musica e nella letteratura ma non era andato a ritirarlo.

Ieri sera […] ha raccontato un aneddoto dalla lavorazione del film che ha fatto sbellicare di risate il pubblico in sala.

"Emancipation è stato il film più difficile di tutta la mia carriera. Era tutto all'aperto. Era il secondo giorno di riprese, la temperatura era di 43 gradi... Dovevo girare una scena con uno degli attori bianchi. L'attore ha deciso di improvvisare, giriamo. Io dico la mia battuta e lui dice la sua.

E poi senza che fosse previsto nel copione mi ha sputato in mezzo al petto. Evidentemente era convinto che l'improvvisazione fosse andata bene. Quindi alla seconda ripresa io dico la mia battuta, lui la sua e mi sputa di nuovo in mezzo al petto... Sento una voce in lontananza. Antoine che dice: "Ehi, ne rifacciamo un'altra però senza lo sputo". Ecco in quel momento, ho capito che Dio esiste".

2. OSCAR, CHRIS ROCK RISPONDE UN ANNO DOPO SU NETFLIX

Uno speciale, il primo del genere per il colosso dello streaming, andrà in onda sabato sera a una settimana dagli Oscar, ma la tempistica, stando alla produzione, è puramente casuale.

"Ho fatto il tifo per Will Smith per tutta la vita. Ma l'altro giorno ho visto Emancipation solo per godere di vederlo frustato", è una delle battute testate dal comico in una delle recenti performance che potrebbe essere usata nell'ora dello show intitolato Selective Outrage e che andrà in onda dall'Hippodrome Theatre di Baltimore.

Emancipation e' l'ultimo film di Smith che recita nella parte di uno schiavo in fuga.

Altre battute, secondo il Wall Street Journal, includerebbero commenti sulla diversità di dimensioni tra Chris e Will, le sue ragioni per non reagire allo schiaffo a caldo e cosa pensa che ha veramente scatenato l'aggressione, al di la' dello scherzo sulla testa rasata della moglie Smith, Jada Pinkett: "Tutti siamo stati traditi, ma lei gli ha fatto più male di quanto lui abbia fatto a me", ha detto di recente Rock in un'altra serata riferendosi alla relazione di Jada con il giovane rapper August Alsina, una rivelazione che aveva indotto la coppia ad annunciare di avere un matrimonio aperto.

Lo show, frutto di un contratto da 40 milioni di dollari per due spettacoli, e' il primo dal vivo che Netflix offre alla sua platea di 231 milioni di abbonati worldwide: un test dunque per nuove tecnologie che potrebbero far fare al servizio in streaming un salto di qualita' nel tipo di eventi in programma rispetto agli show da consumare 'on demand', abbuffandosi secondo i propri gusti e la disponibilita' di tempo.

"Abbiamo scelto per questo un artista che sta sul Mount Rushmore della commedia per creare un momento di massa e testare le reazioni del pubblico in tempo reale", ha detto Robbie Praw, vice presidente di Netflix per i formati stand-up e comedy. Rock e' in effetti uno dei giganti della risata: dallo scorso marzo e' salito sul palco piu' di cento volte, non solo negli Usa ma anche in Gran Bretagna, Germania, Australia e Nuova Zelanda incassando circa 700 mila dollari a serata.

