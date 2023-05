26 mag 2023 15:08

“SI RISCHIA UN INCIDENTE NEL MEDITERRANEO” – L’ALLARME DELL’AMMIRAGLIO ENRICO CREDENDINO, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE: “I RUSSI IN MEDITERRANEO HANNO UN ATTEGGIAMENTO PROVOCATORIO CHE NON SI ERA MAI VISTO NEL PASSATO. ERA 'NORMALE' NEL BALTICO MA DA NOI NON C'ERA. INVECE OGGI SONO ANCHE MOLTO AGGRESSIVI, CON ATTEGGIAMENTI OSTILI E QUESTO PUÒ ESSERE CAUSA DI UN INCIDENTE…”