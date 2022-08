6 ago 2022 11:18

“SIAMO A PEZZI. SIAMO STATI TRATTATI IN MODO DISGUSTOSO” - VERRANNO SOSPESE OGGI LE CURE DI ARCHIE BATTERSBIE, IL RAGAZZINO INGLESE DI 12 ANNI IN COMA IRREVERSIBILE DA APRILE, QUANDO È STATO TROVATO IMPICCATO IN CIMA ALLE SCALE DI CASA – LA MADRE SI ERA RIVOLTA ALLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER OTTENERE IL PROLUNGAMENTO DELL’ASSISTENZA O IL TRASFERIMENTO DEL FIGLIO IN UNA STRUTTURA PER MALATI TERMINALI, SENZA OTTENERE SUCCESSO…