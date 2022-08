18 ago 2022 20:09

“SIETE DELLE MERDE” – FLAVIO BRIATORE SI INCAZZA CONTRO CHI HA FESTEGGIATO PER I DANNI AL TWIGA DI FORTE DEI MARMI, STABILIMENTO DI CUI È PROPRIETARIO INSIEME ALLA SANTANCHÈ: “IO NON RIESCO A CAPIRE IN CHE PAESE DI SFIGATI E DI RANCOROSI VIVIAMO. IL TWIGA DÀ LAVORO A 150 PERSONE E DÀ ANCHE UN INDOTTO MILIONARIO ALLA ZONA. MANDO TUTTO IL MIO SOSTEGNO A TUTTI COLORO CHE DOVRANNO RICOSTRUIRE I BAGNI. CI RIMBOCCHEREMO LE MANICHE E RIAPRIREMO…” – VIDEO