“LA SITUAZIONE TRA RUSSIA E UCRAINA PEGGIORA” – LE PAROLE DI PUTIN DOPO L’ESPLOSIONE DI UN’AUTOBOMBA A DONETSK. I RIBELLI FILO-RUSSI EVACUANO I CIVILI E ACCUSANO L'ESERCITO UCRAINO DI AVER APERTO IL FUOCO 30 VOLTE OGGI CONTRO IL LORO TERRITORIO - KIEV NEGA GLI ATTACCHI. IL TIMORE È CHE NELLE REPUBBLICHE RIBELLI POSSA PRESTO DEFLAGRARE UN NUOVO SANGUINOSO CONFLITTO, DOPO QUELLO CHE 8 ANNI FA HA PROVOCATO CIRCA 14MILA VITTIME… - VIDEO

Esplosione a Donetsk Ucraina Russia

Da liberoquotidiano.it

DONETSK ESPLOSIONE AUTOBOMBA

Una forte esplosione è avvenuta a Donetsk. A provocarla una autobomba posizionata a poche decine di metri dal palazzo del governo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. La notizia è stata riferita dai separatisti filo-russi ed è poi stata confermata da diversi video rilanciati in rete dai media internazionali. Altro segnale che la tensione è sempre più alta.

Nel frattempo il ministero della Difesa ucraino ha denunciato 60 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte dei separatisti filo-russi nella regione del Donbass. La situazione è stata descritta in costante “deterioramento” da Vladimir Putin, che però ha aggiunto di essere pronto alle trattative con gli Stati Uniti e con la Nato sui massimi a medio e corto raggio e sulla trasparenza militare in Europa. Ma ad una condizione, che i colloqui includano le richieste di garanzie sulla sicurezza avanzate da Mosca.

DONETSK ESPLOSIONE AUTOBOMBA

Inoltre Putin si è detto convinto che le sanzioni contro la Russia a causa della crisi ucraina arriveranno comunque, con gli occidentali che “troveranno una scusa per imporle”. Dalla conferenza di sicurezza di Monaco sono invece arrivate le dichiarazioni di Antony Blinken, segretario di Stato americano: “Stiamo facendo tutto il possibile per percorrere una via diplomatica e risolvere i problemi. Ma mi preoccupa che questa non è la strada imboccata dalla Russia. Vediamo sempre più forte militari alle frontiere e truppe che potrebbero essere pronte a colpire”.

EVACUAZIONE BAMBINI UCRAINA DONETSK ESPLOSIONE AUTOBOMBA vladimir putin