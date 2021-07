26 lug 2021 15:27

“SONO DISPERATA, HO LA MORTE NEL CUORE” - IL TRAGICO INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA YARA GATTAVECCHI, TRAVOLTA DALLA MIGLIORE AMICA GIOVANNA, CHE PER ERRORE HA INGRANATO LA MARCIA SBAGLIATA, SCHIACCIANDOLA CONTRO UN MURO - LE DUE RAGAZZE ERANO IN UNA CASA DI ABBADIA SAN SALVATORE PER UNA FESTICCIOLA. A UN CERTO PUNTO GIOVANNA, 16 ANNI E QUINDI SENZA PATENTE, È SALITA SULLA MINI USATA COMPRATALE DAL NONNO PER FARE PRATICA E…