“SONO NATA BARBIE, NON LO SONO DIVENTATA” – IL DELIRIO DELLA BOMBASTICA GABRIELA JIRACKOVA, CANTANTE LIRICA DI 23 ANNI DI PRAGA, CHE SI È SOTTOPOSTA A INNUMEREVOLI INTERVENTI ESTETICI PER TRASFORMARSI IN UNA BAMBOLONA DI PLASTICA: “NON SONO MAI STATA BRUTTA, LA GENTE PENSAVA FOSSI RIFATTA ANCHE PRIMA” – PECCATO CHE TRA LA LEI DI ADESSO E LA RAGAZZA DI QUALCHE ANNO FA CI SIANO 80MILA DOLLARI DI SILICONE…

DAGONEWS

gabriela jirackova 6

Voleva essere una Barbie e alla fine il suo desiderio più grande è diventato realtà.

Gabriela Jirackova, cantante lirica di 23 anni di Praga, ha subito numerosi interventi chirurgici per trasformarsi in una bambolona: liposuzione, intervento al naso, filler alle labbra, mascella e zigomi, botox sulla fronte e denti anteriori in ceramica per un "sorriso perfetto da Hollywood".

gabriela jirackova 5

La cantante ha iniziato la sua trasformazione come parte del progetto Lolo ta Bella (The Beautiful Dolores). «Da diversi anni ormai, come ambasciatrice di bellezza, non pago alcun intervento cosmetico o chirurgico, grazie a una serie di collaborazioni - ha raccontato - Le uniche procedure per cui ho pagato sono state il mio primo intervento chirurgico al seno (4.000 dollari) e la protesti ai denti (8.600 dollari)». Ma il costo complessivo per gli interventi ammonta a 80mila euro.

gabriela jirackova 12

«Mantenere il mio aspetto è difficile, finanziariamente, fisicamente e mentalmente - ha detto - I media, i miei sostenitori, gli odiatori e tutti gli altri mi stanno facendo molta pressione. Sono sempre stata felice. Il fatto che mi piaccia la bellezza finta non implica che io abbia avuto una scarsa autostima in passato. Ho sempre amato il mio corpo e ammetto apertamente di essere consapevole della mia bellezza naturale. Anche prima la gente mi chiamava Barbie. Quindi probabilmente sono nata Barbie».

gabriela jirackova 11 gabriela jirackova 2 gabriela jirackova 1 gabriela jirackova 10 gabriela jirackova 8 gabriela jirackova 9 gabriela jirackova 3 gabriela jirackova 4 gabriela jirackova 7