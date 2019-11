“SONO ORGOGLIOSA DI ESSERE UNA ‘SCALDA CAMIONISTI” - LA STORIA DI MORENA CAPOCCIA, PORNOATTRICE AMATORIALE E ESCORT DI SPOLETO, CHE SI PROPONE NEI PARCHEGGI DEGLI AUTOGRILL: “MI SONO DISTINTA NELLE ARTI CINEMATOGRAFICHE DI GENERE E NELLE ARTI AMATORIE CON PROFESSIONALITÀ E PASSIONE” - I SUOI FAN HANNO CHIESTO PER LEI LA CITTADINANZA ONORARIA…

Comunicato stampa

La “scalda camionisti” è una prostituta che invece di pubblicare un annuncio all’interno di un sito di incontri o direttamente battendo per strada si propone facendosi vedere in abiti succinti nei parcheggi degli autogrill o nelle aree di sosta di autostrade e tangenziali; il contatto diretto con il cliente avviene tramite il baracchino CB che ha all’interno della sua Fiat Panda bianca (il suo ufficio mobile) mettendosi in conversazione con i camionisti che si fermano per sostare.

Il tariffario che propone Morena Capoccia detta anche “la Troia di Spoleto” è alla portata di tutti, sono prezzi accessibili, ma non è una che si risparmia, anzi, si da in tutto e per tutto; il servizio che offre è completissimo. L’incontro di sesso avviene quasi sempre all’interno del camion del cliente pagante.

La porno attrice spoletina qualche tempo fa è stata avvisata che il suo fans club ha fatto recapitare una lettera al sindaco della città Umberto De Augustinis affinché le dia un riconoscimento; il gruppo di accaniti sostenitori con dovizia di particolari spiegano che la signora Capoccia merita di essere insignita della cittadinanza onoraria per essersi distinta nelle arti amatorie, sottolineando che la missione dell’attrice a luci rosse in questa vita è quella di soddisfare quanti più uomini e donne possibili senza distinzione di razza, età, aspetto fisico, religione.

L’esplosiva Morena lusingata ed onorata dichiara: “io tengo al mio titolo di pornoattrice e scalda-camionisti come il dottore tiene al suo oppure come l’avvocato tiene al suo; io mi sono distinta, e di questo devono rendermene atto, nelle arti cinematografiche di genere e nelle arti amatorie con professionalità e passione, il sesso è la mia vita e non lo nascondo! Sono una grande Troia e me ne vanto!”.

