“SONO ORMAI FREQUENTI I CASI DI POSITIVI PER PIÙ DI 15 GIORNI” – L’INFETTIVOLOGO MASSIMO GALLI A “SONO LE VENTI”: “I CASI IN CUI LA DISMISSIONE DEL VIRUS VA AVANTI PER SETTIMANE SONO TUTT’ALTRO CHE INFREQUENTI. QUESTE PERSONE CONTINUERANNO A ESSERE POTENZIALMENTE CONTAGIANTI FINO AL GIORNO IN CUI…” – VIDEO

Da “Sono le Venti – Nove”

Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco, durante la puntata di Sono le Venti in onda ieri sul Nove, risponde a Peter Gomez se sia accertato, come da indicazioni dell’OMS, che dopo 15 giorni dagli ultimi sintomi, l’infezione da Covid-19 sia esaurita: “Evidentemente non è così e non è così in una quantità di casi, ahimè, che stanno emergendo un po’ ovunque. Mi sembra di poter dire che sono tutt’altro che infrequenti i casi in cui la dismissione del virus a livello dei secreti respiratori va avanti per settimane.

Ed è evidente che queste persone continueranno ad essere potenzialmente contagianti fino al giorno in cui finalmente il virus si sarà stancato di replicare e quindi dovranno essere sottoposti a ulteriori accertamenti finchè questa cosa li renderà liberi sia dalla presenza del virus che dalla necessità di rimanere tappati in casa in quarantena”.

E sulla durata dell’immunità dopo aver avuto il virus, aggiunge: "Sarà soltanto il tempo a dirlo, anche se francamente, ragionando per analogia con altre malattie, non dispererei sul fatto che l’infezione da coronavirus ti dia un’immunità piuttosto stabile nel tempo... commetterei, ma non è un approccio scientifico la scommessa, e tenderei a dire che dovremmo avere una discreta immunità post infezione”.

