2 gen 2020 18:50

“SONO RIMASTA IN MUTANDE, LETTERALMENTE” - DOPO TAYLOR MEGA, I LADRI HANNO FATTO VISITA PURE A GIULIA DE LELLIS: “SONO STATA FREGATA PESANTEMENTE, NON HO DETTO NULLA DURANTE LE VACANZE. ATTENZIONE PERCHÉ I SOCIAL ALIMENTANO LE FOLLI IDEE DI GENTE VERAMENTE MALATA” (MO’ L’HAI CAPITO?) – “D’ORA IN POI EVITERÒ DI CONDIVIDERE DOVE MI TROVO, ALTRIMENTI A QUESTI PEZZI DI MERDA GLIELA SERVIAMO SU UN PIATTO D’ARGENTO”