“SONO SCIVOLATO E CADUTO NEL PIANO DI SOTTO. PENSAVO DI ESSERE FINITO IN UN B&B” – L’INCREDIBILE SCUSA USATA DAL “LADRO INTELLETTUALE”, CHE SI È FERMATO A LEGGERE UN LIBRO MENTRE STAVA SVALIGIANDO UNA CASA DI ROMA - L’AUTORE DEL VOLUME, INTITOLATO “GLI DÈI ALLE SEI. L'ILIADE ALL'ORA DELL'APERITIVO”, È GIOVANNI NUCCI, CHE GONGOLA PER LA PUBBLICITÀ INDIRETTA: “VORREI REGALARGLIELO, PERCHÉ SARÀ STATO ARRESTATO A METÀ LETTURA, PARLA ANCHE DI ERMES, IL DIO CHE PROTEGGE I LADRI..."

1. «VORREI REGALARGLI IL MIO SAGGIO PARLA DI ERMES, IL DIO DEI LADRI»

Estratto dell’articolo di Riccardo De Palo per “il Messaggero”

«Ma è fantastico - esclama al telefono Giovanni Nucci, l'autore del libro che ha distratto il ladro, Gli dèi alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo (Bompiani) - anzitutto vorrei trovare la persona colta in flagrante e regalargli il volume, perché sarà stato arrestato a metà lettura, vorrei che riuscisse a finirlo. È una storia surreale, ma anche piena di umanità».

In che senso?

«Gli esseri umani sono imprevedibili, quindi possono entrare in una casa per rubare, e finire per essere catturati da un libro».

Il titolo, in effetti, incuriosisce. Lo sa?

«Sì, tra l'altro il dio che protegge i ladri, Ermes, è il mio preferito. È anche il dio della letteratura. E quindi, è chiaro: tutto torna».

Perché?

«Ermes era anche il dio dei viaggiatori, dei mercanti - o dei fingitori, come direbbe Pessoa - degli inganni e quindi dei ladri. La storia è raccontata anche nel libro».

[…] Cosa racconta d'altro questo libro?

«Cerca di spiegare l'Iliade soprattutto dal punto di vista degli dei, in termini divulgativi. È un saggio abbastanza accessibile e che sottolinea l'attualità del poema omerico. L'Iliade inizia con una pandemia e prosegue con una guerra devastante. Le ricorda qualcosa?»

Cos'ha pensato quando ha appreso la notizia del tentato furto?

«Mi ha colpito, sono romano e abito proprio a trecento metri da via Mirabello, dove è successo il fatto. Conosco anche delle persone che abitano lì».[…]

2. ENTRA IN CASA PER RUBARE MA UN LIBRO LO CATTURA: ARRESTATO MENTRE LEGGE

Estratto dell'articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Era entrato in un appartamento nell'elegante quartiere di Prati, a Roma, con l'intento di svaligiarlo. Ma mentre rovistava nella camera da letto alla ricerca di soldi e gioielli, ha trovato […] un libro, […] "Gli dei alle sei. L'Iliade all'ora dell'aperitivo" […] Il ladro, invece di raccogliere la refurtiva e scappare, è andato sul terrazzo, si è seduto in poltrona e si è messo a leggere il saggio, come se nulla fosse.

Questa la scena surreale che si è trovato di fronte il proprietario, insospettito dai rumori sentiti dentro casa, mentre si trovava in un'altra stanza. Le sue urla hanno ridestato dalle letture in cui era assorto il "ladro intellettuale", […] Bloccato dai vicini, è stato poi arrestato in flagranza dalla polizia con l'accusa di tentato furto.

«MI SONO APPASSIONATO»

Si chiama Daniele Liquori, è romano, fa l'informatico e ha 38 anni. […] In aula, quella del Tribunale di Roma, ieri ha fornito una ricostruzione inverosimile di ciò che è accaduto il giorno prima in via Carlo Mirabello, intorno alle 13: «Avevo un appuntamento con una persona che abita in quel palazzo e ho atteso sul terrazzo condominiale per guardare il panorama. Poi sono scivolato e caduto nella veranda del piano di sotto. Pensavo di essere finito in un B&b e ho visto quel libro: mi sono messo a leggerlo e mi sono appassionato. Piuttosto bello. Ma non ho rubato nulla».

[…] Il 38enne ha altre pendenze giudiziarie: una per truffa e una per stalking nei confronti del suo portiere, che secondo lui non gli consegnava i pacchi ricevuti. Mentre in un altro procedimento passato in giudicato è stato assolto per «tenuità del fatto» dall'accusa di furto; in quel caso avrebbe rubato dei vestiti per regalarli a una persona bisognosa. Fatto sta che martedì scorso, nell'appartamento in cui si è introdotto, gli agenti del commissariato Prati hanno trovato un borsone pieno di abiti nuovi, con tanto di etichette ancora attaccate. Per questo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. […]