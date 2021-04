“IL SOTTOMARINO È AFFONDATO” – SONO STATI TROVATI DEI DETRITI CHE PROVENGONO DAL “KRI NANGGALA”, SCOMPARSO AL LARGO DELLA COSTA DI BALI CON 53 PERSONE A BORDO – SECONDO LE AUTORITÀ INDONESIANE GLI OGGETTI RECUPERATI NON POSSONO PROVENIRE DA UN ALTRO NATANTE. NON CI SONO SPERANZE DI TROVARE SUPERSTITI - VIDEO

Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le autorità indonesiane, dopo avere recuperato detriti dall'interno del sommergibile. "Con prove autentiche che si ritiene provengano dal KRI Nanggala, abbiamo cambiato lo status da scomparso ad affondato", ha detto ai giornalisti il portavoce della Marina, aggiungendo che gli oggetti recuperati non possono provenire da un altro natante.

I soccorritori hanno trovato diversi oggetti, tra cui parti di una piastra per siluri e una bottiglia di grasso che si ritiene venga utilizzata per oliare il periscopio. Secondo il capo della Marina indonesiana, Yudo Margono, il sottomarino è quindi ufficialmente affondato e non ci sono speranze di trovare in vita in 53 membri dell'equipaggio: "Abbiamo scoperto detriti nell'area in cui si è immerso l'ultima volta", ha evidenziato. I funzionari hanno spiegato che la fornitura di ossigeno è terminata nelle prime ore di sabato, orario locale.

