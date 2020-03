“SPERIAMO DI USCIRE DA QUEST’INCUBO” – IL RACCONTO DI KAREN E JASON HONEY, DUE PASSEGGERI DELLA DIAMOND PRINCESS, CHE HANNO CONTRATTO IL CORONAVIRUS DURANTE LA CROCIERA: “PER NOI IL DECORSO DELLA MALATTIA È STATO DIFFERENTE. KAREN, QUANDO È RISULTATA POSITIVA, È STATA PORTATA IN OSPEDALE. AVEVA FEBBRE FORTE E SUDAVA TANTO. IO, INVECE…” - VIDEO

Una coppia che ha contratto il coronavirus sulla crociera Diamond Princess ha parlato di quanto il virus li abbia colpiti in modo diverso. Karen e Jason Honey, di Melbourne, sono stati messi in quarantena a bordo della nave attraccata a Yokohama, in Giappone, dopo la conferma del focolaio a bordo lo scorso 1° febbraio.

Dalla cabina della loro nave raccontavano: «Stiamo bene, ovviamente siamo bloccati su questa nave da crociera, ma dobbiamo farci i conti e resistere». Ma l'11 febbraio, Karen è risultata positiva al tampone ed è stata portata all’ospedale di Isesaki mentre suo marito rimase sulla nave.

Mentre era in ospedale, la signora Honey racconta di aver avuto febbre alta e di aver sudato talmente tanto da inzuppare vestiti e lenzuola. Il 20 febbraio, anche Jason è risultato positivo nonostante non abbia avuto alcun sintomo. «È davvero strano – ha raccontato l’uomo - Non ho sintomi. Mi sento bene. Non ho avuto febbre, tosse, problemi respiratori o dolori. Niente». Nel frattempo i sintomi di sua moglie sono scomparsi e, sottoposta al test è risultata negativa, per tornare a essere positiva al tampone.

Mercoledì, in un aggiornamento, Karen ha dichiarato: «Io e Jason abbiamo ottenuto i nostri risultati ieri e, come tutti sapete, stavo aspettando il mio secondo tampone negativo e, invece, sfortunatamente siamo tornati entrambi positivi. Speriamo di uscire presto da quest’incubo».

