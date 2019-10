30 ott 2019 19:02

“STARE TRA LA GENTE COL DOPPIO FINE È DA INFAMI, E LO SAI” – POTEVA MANCARE LA POLEMICUCCIA SOCIAL DEL GIORNO DI CHEF RUBIO? – IL TELECUOCO CONDIVIDE L’ARTICOLO DI PIGI BATTISTA SUL CAPITONE CHE “CI METTE IL FISICO” E COMMENTA: “ANDARE NELLE PIAZZE PER RACCIMULARE (SIC!) VOTI NON È FARLO PER ASCOLTARE I LAVORATORI, MA..."