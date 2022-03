27 mar 2022 11:00

“È STATO UN BEL LAVORO, HO AVUTO UN OTTIMO STIPENDIO. MA ADESSO VOGLIO LOTTARE PER LA MIA NAZIONE” - IL MARINAIO UCRAINO TARAS OSTAPCHUK PER 10 ANNI È STATO L'INGEGNERE CAPO DEL "LADY ANASTASIA", YACHT SUPER LUSSO DELL'OLIGARCA ALEXANDER MIKHEEV: QUANDO È SCOPPIATA LA GUERRA, HA PROVATO AD AFFONDARLO, MANOMETTENDO LE VALVOLE DEL CARBURANTE, ED È ANDATO A COMBATTERE - NON CI È RIUSCITO PER UN PELO, MA ALLA POLIZIA HA DETTO CHE LA SUA ERA UNA PROTESTA: “GLI OLIGARCHI? DOVREBBERO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PERCHÉ...”