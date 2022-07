15 lug 2022 16:40

“È STATO PER ME UN AMICO FEDELE” – PAPA FRANCESCO RICORDA EUGENIO SCALFARI: “SI PROFESSAVA NON CREDENTE, SEPPURE NEGLI ANNI IN CUI L'HO CONOSCIUTO IO RIFLETTESSE PROFONDAMENTE ANCHE SUL SENSO DELLA FEDE” – “I NOSTRI COLLOQUI ERANO PIACEVOLI E INTENSI, I MINUTI CON LUI VOLAVANO VIA VELOCI SCANDITI DAL CONFRONTO SERENO DELLE RISPETTIVE OPINIONI, E ANCHE DA MOMENTI DI ALLEGRIA” (SOLO CHE POI “EU-GENIO”, NON PRENDENDO APPUNTI, AMAVA INVENTARSI VIRGOLETTATI PAPALI…)