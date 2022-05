15 mag 2022 19:10

“SVENTATO ALL'ULTIMO UN TENTATIVO RUSSO DI HACKERARE I SERVICE DELLO EUROVISION SONG CONTEST” - LUCA BOTTURA PRENDE PER IL CULO MOSCA: “GLI ORGANIZZATORI SONO RIUSCITI A INTERVENIRE IN TEMPO NON APPENA ACCORTISI CHE IN TESTA ALLA CLASSIFICA PROVVISORIA C'ERA PUPO. DOPO CHE ZELENSKY HA INVITATO A VOTARE UCRAINA ALLO EUROVISION, SALE IL RAMMARICO DI PUTIN: ‘AVEVANO UNA CANZONE CHE ERA UNA BOMBA’…”