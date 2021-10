31 ott 2021 19:52

“TE LO AMMAZZO QUESTO CANE” – UN 56ENNE ROMANO È FINITO A PROCESSO CO L’ACCUSA DI STALKING, MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E DANNEGGIAMENTO: NON AVEVA ACCETTATO LA FINE DELLA STORIA CON LA EX COMPAGNA E L’HA VESSATA PER UN ANNO. NON SOLO, SE L’È PRESA PURE CON IL POVERO CANE DELLA DONNA: L’HA SCARAVENTATO DALL’ALTRA PARTE DELLA STRADA E…