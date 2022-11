“THE CROWN? STUPIDAGGINI ASSOLUTE, SPAZZATURA” – LA QUINTA STAGIONE DELLA SERIE TV SULLA FAMIGLIA REALE INGLESE NON È ANCORA USCITA E GIÀ HA FATTO INCAZZARE DUE EX PRIMI MINISTRI. DOPO JOHN MAJOR, A IMBUFALIRSI È TONY BLAIR CHE SI RIFIUTA DI PASSARE PER UN COMPLOTTISTA CHE AGIVA ALLE SPALLE DELLA REGINA ELISABETTA – PARE CHE A SPIFFERARE A PRODUTTORI E SCENEGGIATORI I SEGRETI DI BUCKINGHAM PALACE SIA STATA … - VIDEO

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

tony blair 5

“Stupidaggini assolute, spazzatura”. È la furia di due ex primi ministri britannici contro “The Crown”, ovvero il laburista Tony Blair e il conservatore John Major che sono tra i nuovi protagonisti della fortunatissima serie di Netflix, la cui quinta stagione sceneggiata da Peter Morgan sarà disponibile da mercoledì.

I nuovi episodi si concentreranno sugli anni Novanta della Royal Family, con grande protagonista Lady Diana, altro motivo di attrito tra la produzione americana e la famiglia reale inglese. Perché il principe William aveva chiesto esplicitamente di non coinvolgere sua madre dopo il dolore e il vortice mediatico che lui e suo fratello Harry hanno subito dall’estate del 1997, quando la principessa del Galles morì a Parigi insieme al suo amante Dodi al Fayed dopo uno schianto in auto.

the crown 5

Ma, come detto, le polemiche non sembrano finire mai contro “The Crown”. Blair e Major stavolta hanno attaccato parti della trama della nuova stagione che li vede complottare con il principe e attuale re Carlo contro l’allora regina Elisabetta II. Nello specifico, nei nuovi episodi c’è il primogenito ed allora erede della Queen che chiede a Blair di dargli una mano per scalzare la madre perché considera quella reggenza troppo anacronistica e poco aperta al mondo: “Che cosa resterà quando toccherà a me?”. Nella fiction, Carlo si permette addirittura di chiedere alla regina di cambiare e di smetterla di essere “così vittoriana”.

Finzione o realtà?

the crown 5

Ma appunto, si tratta di una fiction. Il problema è che Netflix fa muro: si ostina a non inserire un disclaimer a inizio puntata che spieghi che si tratta di finzione e non necessariamente di eventi realmente avvenuti. Ciò ha fatto imbufalire Tony Blair e John Major. Il primo, tramite il suo portavoce, ha definito le ricostruzioni di “The Crown” “totale spazzatura”, mentre l’ex leader conservatore ha parlato “di assolute falsità”, aggiungendo: “Siamo di fronte a fandonie calunniose e irrispettose nei confronti di personaggi”, come la Regina e Diana, “che non possono difendersi perché non più tra noi. La finzione non deve essere spacciata per realtà”.

the crown 7

Negli ultimi giorni il Telegraph ha scritto che Sarah Ferguson, ex moglie ma tuttora convivente del famigerato principe Andrea, sarebbe stata la fonte principale dei produttori e degli sceneggiatori di “The Crown”. Ma la discussa duchessa di York ha smentito il suo coinvolgimento.

the crown 5 the crown 8 the crown 5 the crown 1 the crown 2 the crown 5 the crown 5 the crown 4 the crown 9

tony blair 3 the crown 9 the crown 3 the crown 5 the crown 6