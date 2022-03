“I THEGIORNALISTI? I DISCHI LI FACEVO IO ALLORA COME OGGI” – TOMMASO PARADISO NON PERDE OCCASIONE PER SFANCULARE I MEMBRI DELLA BAND CHE GLI HA FATTO FARE I SOLDI: “IO NON SONO SEMPRE LO STESSO. SANREMO? NON ANDRÒ MAI IN GARA. IL PLAYBACK ALL’ARISTON? O SIAMO A “THE VOICE” O VALUTIAMO IL BRANO. MAGARI QUALCUNO HA UNA CANZONE CHE POI VA FORTISSIMO, MA SI FA PRENDERE DALL'EMOZIONE. VEDI IL SUCCESSO DI TANANAI…” - VIDEO

Da Ansa

tommaso paradiso 4

"Cosa cambia tra il Tommaso Paradiso di oggi e quello dei TheGiornalisti? Niente: solo il nome. I dischi li facevo io allora come oggi". Dopo l'addio non senza polemiche e strascichi legali con la band che gli diede la popolarità, Tommaso Paradiso, in occasione della presentazione del suo nuovo album solista Space Cowboy, torna sulla vicenda. "I dischi li facevo con Dario Faini, Matteo Cantaluppi, Federico Nardelli, Takagi e Ketra. Adesso pure", sostiene l'ex frontman della band romana, escludendo così i suoi ex compagni.

"Da concorrente non andrò mai in gara a Sanremo. In generale non farò mai una gara canora". E' tranchant Tommaso Paradiso, che quest'anno era dato tra i possibili Big del festival. "Io non ci ho mai pensato: non so come sia uscito il mio nome". Il cantautore poi non si dice contrario all'uso del playback, come già fatto in passato, in particolare per tutelare gli interpreti più "deboli.

tommaso paradiso 1

"E' il festival della canzone italiana - sostiene Paradiso, che ha presentato il nuovo album Space Cowboy -. O siamo a The Voice e valutiamo interpretazione o valutiamo il brano. Bisogna stare attenti a votare la canzone e non l'interpretazione, perché magari qualcuno ha un brano che poi va fortissimo, ma si fa prendere dall'emozione. Vedi il successo di Tananai. Quindi perché no il playback? Tanti interpreti non sono troppo all'altezza di quel palco. La musica va fatta dal vivo, ma magari arriva il ragazzino e viene ucciso dall'odio dei social perché stona".

tommaso paradiso 3 tommaso paradiso 2 TOMMASO PARADISO BACIA LA FIDANZATA CAROLINA SANSONI A SABAUDIA carolina sansoni tommaso paradiso. tommaso paradiso carolina sansoni carolina sansoni tommaso paradiso. tommaso paradiso tommaso paradiso sotto il sole di riccione tommaso paradiso sulle nuvole tommaso paradiso TOMMASO PARADISO THEGIORNALISTI carolina sansoni tommaso paradiso 7 tommaso paradiso foto di bacco carolina sansoni tommaso paradiso tommaso paradiso tommaso paradiso 5 tommaso paradiso 6