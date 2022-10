10 ott 2022 11:57

“TI HO MANDATO LE TETTE DI MARTA?”. “MANDA, MANDA” – SI ALLARGA L'INDAGINE DELLA PROCURA DEI MINORI DI ROMA SUI BULLI DELLA GANG “18” CHE HANNO PICCHIATO UN 17ENNE DOWN: ORA SONO INDAGATI ANCHE PER LA DIFFUSIONE SU WHATSAPP DI ALMENO QUATTRO VIDEO E FOTO DI RAGAZZINE SEMINUDE – UNA 15ENNE È ARRIVATA A TENTARE IL SUICIDIO PERCHÉ PRESA DI MIRA DALLE COETANEE DOPO CHE UN SUO FILMATO IN TOPLESS ERA GIRATO IN VARIE CHAT…