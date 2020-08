24 ago 2020 16:21

DAL “TIKI TAKA” AL ''TUCA TUCA'' - L’IRRESISTIBILE ASCESA DI GIORGIA VENTURINI: DA SCOSCIATISSIMA 'OPINIONISTA' DI PALLONE AD ASSISTENTE DI SILVIO BERLUSCONI (CHE LA CONOSCE DA ALMENO 7 ANNI) - EX IGIENISTA DENTALE (COME LA SUA AMICA NICOLE MINETTI), HA TRAMANDATO AI POSTERI: “LE TETTE LE HO RIFATTE DUE VOLTE E SONO MORBIDE. NON SO QUANTO MI SONO COSTATE LE OPERAZIONI, ME L’HANNO SEMPRE REGALATE. I SEX TOYS? MI È CAPITATO, SIA DA SOLA CHE CON UN UOMO…” - ACCUSO' TAYLOR MEGA DI AVERCI PROVATO CON LEI ALL'ISOLA DEI FAMOSI - INSOMMA, UN CURRICULUM PERFETTO PER FARE LA SEGRETARIA DEL BANANA IMBALSAMATO