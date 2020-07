“TOM CRUISE MI TERRORIZZAVA” –THANDIE NEWTON SMERDA L’ATTORE DESCRIVENDOLO COME UN MEZZO MOSTRO E L’EX MOGLIE KATIE HOLMES CHE FA? INIZIA A SEGUIRLA SU INSTAGRAM! – LA POVERA JOEY POTTER DI “DAWSON’S CREEK” DEVE AVER PROVATO EMPATIA CON LA COLLEGA DOPO GLI ANNI INFERNALI PASSATI CON TOM: “UN INDIVIDUO DAVVERO DOMINANTE. CE LA METTE TUTTA PER ESSERE GENTILE. MA TI FA PRESSIONE, PRETENDE MOLTISSIMO E…”

Valentina D'Amico per "movieplayer.it"

katie holmes e tom cruise

Katie Holmes ha cominciato a seguire Thandie Newton su Instagram dopo i candidi commenti dell'attrice sulla sua esperienza con Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2.

Ricordando la collaborazione con Tom Cruise in Mission: Impossible II, Thandie Newton ha rivelato di essere stata terrorizzata dalla forte personalità e dalla mania di perfezionismo del divo definito "un individuo davvero dominante. Ce la mette tutta per essere gentile. Ma la pressione, ti fa pressione, pretende moltissimo. e credo che sia convinto che solo lui è in grado di fare tutto al massimo".

thandie newton e tom cruise 2

Thandie Newton ricorda una scena con Tom Cruise che i due non riuscivano proprio a far funzionare. A un certo punto il divo le ha proposto di provare scambiandosi i ruoli:

"Non riesco a pensare a niente di più inutile, non mi ha aiutato per niente, mi ha solo reso più insicura e terrorizzata. Mi vergognavo molto perché lui ce la stava mettendo tutta."

katie holmes segue thandie newton

A seguito dell'intervista su Tom Cruise rilasciata da Thandie Newton, Katie Holmes, che del carattere di Cruise ne sa qualcosa essendo stata sposata con l'attore sei anni, ha iniziato a seguire la collega su Instagram. Solidarietà femminile?

katie holmes thandie newton 2 thandie newton 1 tom cruise e katie holmes KATIE HOLMES TOM CRUISE tom cruise e katie holmes KATIE HOLMES AND TOM CRUISE thandie newton e tom cruise 1