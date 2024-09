“TORNA IN CUCINA CHE IL SUGO NON SI MESCOLA DA SOLO”

La pilota di rally, è stata una fatalità sono molto dispiaciuta

BARBARA RIOLFO

(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Sono molto dispiaciuta per quanto è accaduto. Una fatalità. Ci stiamo tenendo informati, tramite gli organizzatori, sulle condizioni di salute delle persone rimaste ferite". La pilota di rally che ieri era alla guida della Lancia che, durante un'esibizione per il Salone dell'Auto di Torino, ha travolto e ferito dodici persone.

"Sono stata sentita dalla polizia locale - ha raccontato all'ANSA, la donna che vive ad Alba, nel Cuneese - ripeto sono moltissmo dispiaciuta di quanto accaduto". Sulla sua pagine social gli hater si sono scatenati con commenti anche sessisti: "Non mi toccano, perché non conoscono né me né la mia famiglia - commenta la pilota - ho trovato conforto negli amici e nei piloti che comprendono la situazione e mi stanno facendo sentire la loro presenza".

'Torna in cucina' hater scatenati contro la pilota di rally

salone dell'auto di torino 3

(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Torna in cucina che il sugo non si mescola da solo". È solo uno dei messaggi pubblicati nel profilo social della pilota di rally che era alla guida della Lancia Delta che ieri a Torino, durante un'esibizione per il Salone dell'Auto, è finita contro gli spettatori di piazza San Carlo, ferendo dodici persone. L'attacco degli hater ha costretto la donna a rendere il suo profilo di facebook privato, ma dei commenti sono ancora visibili, proprio sotto la foto dell'auto, e più di uno è di stampo sessista.

salone dell'auto di torino 2

"Prendi secchio e torna a pulire i cerchi delle auto", scrive un utente. E ancora "Cambia hobby pilotare un'auto non è per te, torna in casa a lavare i piatti". Ma c'è anche chi difende la pilota: "Mi sa che qui siamo tutti piloti se c'è un incidente, tutti allenatori ai mondiali, tutti premier alle elezioni...tutti fenomeni. Ma tanto lei che sicuramente non è stupida, continuerà a guidare la sua auto… pagherà se dovrà pagare, e vivrà la sua vita".

salone dell'auto di torino 1

In un post, a luglio, la conducente della Lancia aveva scritto, postando una sua foto a bordo dell'auto: "Dedicato a tutte le donne. Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce. E ora che ce l'ho non rimarrò in silenzio: anche le donne sanno guidare. Anche le donne sanno guidare una Lancia Rally 037 Martini Racing ex Bettega autentica, sotto la pioggia battente con delle semi-slick. Ogni onore è gloria"

incidente salone dell'auto di torino 2 incidente salone dell'auto di torino 1