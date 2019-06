“TRUCCHI” DEL MESTIERE – LA BANDA DEL BUCO COLPISCE ANCORA A NAPOLI: UN GRUPPO DI RAPINATORI HA FATTO IRRUZIONE NELLA GIOIELLERIA “TRUCCHI” DEL QUARTIERE CHIAIA FACENDOSI STRADA DA UN BUCO SCAVATO NELLE FOGNE – HANNO MINACCIATO IL TITOLARE E HANNO PRESO IN OSTAGGIO UN DIPENDENTE, CHE POI È STATO RITROVATO POCO – VIDEO

Anna Paola Merone per www.corriere.it

rapina alla gioielleria trucchi di napoli 3

Nella gioielleria «Trucchi» di via Santa Caterina a Chiaia, a Napoli, questa mattina pochi istanti dopo l’apertura, si sono introdotti in sei: sono sbucati da un’apertura creata dalle fognature nel muro dell’esercizio commerciale. Armati di pistola, e con il volto coperto da maschere di zombie, hanno legato la proprietaria e due dipendenti. In pochi minuti, i criminali hanno portato via numerosi orologi Patek Philippe e svariati preziosi. Poi si sono dileguati nelle fogne dopo aver legato la proprietaria e un commesso e preso in ostaggio un altro dipendente.

rapina alla gioielleria trucchi di napoli 6

La fuga

In quei minuti concitati, mentre i criminali stavano dileguandosi dal buco che avevano creato nel muro del negozio, il commesso e la proprietaria sono riusciti a liberarsi e hanno avvisato le forze dell’ordine. Una pattuglia dei Falchi della squadra mobile è arrivata sul posto, lanciandosi all’inseguimento dei criminali nelle fogne. La banda, però, per evitare di essere intercettata, ha acceso numerosi lacrimogeni riuscendo a fuggire. Ritrovato, poco distante dal luogo della rapina, anche il commesso preso in ostaggio. E’ l’ennesimo colpo della banda del buco nelle ultime settimane dopo le rapine all’ufficio postale di via Pontano e alla banca di piazza Carità

