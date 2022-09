DAGONEWS

Il presidente Trump ha offerto quello che considerava "un grande affare" al re di Giordania Abdullah II: il controllo della Cisgiordania, la cui popolazione palestinese ha cercato a lungo di rovesciare la monarchia.

«Pensavo di avere un infarto - ha detto Abdullah II a un amico americano nel 2018, secondo un nuovo libro sulla presidenza Trump che sarà pubblicato la prossima settimana - Non riuscivo a respirare. Ero piegato in due».

L'offerta ad Abdullah è una delle sorprendenti rivelazioni sulla caotica presidenza di Trump contenute nel libro "The Divider: Trump in the White House 2017-2021" di Peter Baker, corrispondente capo della Casa Bianca per il “New York Times”, e Susan Glasser, scrittore per “The New Yorker”.

Il libro è l'ultimo di una lunga serie di resoconti del dietro le quinte della presidenza con dettagli riportati da addetti ai lavori dell'amministrazione Trump, che affermano di aver cercato di frenare i peggiori istinti del 45° presidente.

Baker e Glasser scrivono che il loro libro si basa su circa 300 interviste condotte esclusivamente per il libro: «Le informazioni provengono da diari privati, promemoria, note e-mail, messaggi e altri documenti che gettano nuova luce sul periodo in cui Trump è stato in carica». Un tema che emerge nel libro è la crescita ossessione di Trump nell'attaccare i suoi presunti nemici e una crescente preoccupazione tra gli alti funzionari della sua amministrazione di dover prevenire le richieste “irregolari” di Trump.

