“TRUMP NON SA COSA SIGNIFICHI ESSERE AMERICANO” – È GUERRA APERTA TRA IL BOSS E IL PUZZONE, CHE SI ERA SCAGLIATO CONTRO IL CANTANTE DICENDO DI NON AVER BISOGNO DEL SOSTEGNO DEL “PICCOLO BRUCE SPRINGSTEEN” – IL ROCKER, CHE HA SUONATO ALL'EVENTO CONCLUSIVO DELLA CAMPAGNA DI HILLARY, RISPONDE COSI': “VIVIAMO IN UN'EPOCA SPAVENTOSA. LA GUIDA DELLA NAZIONE È NELLE MANI DI QUALCUNO CHE NON HA…” (VIDEO)

Valentina D'amico per "movieplayer.it"

bruce springsteen

Bruce Springsteen contro Trump, per il Boss il presidente non ha la minima idea di cosa significhi essere un americano. La leggenda del rock ha criticato il Presidente repubblicano nel corso del tour promozionale per promuovere il suo debutto alla regia col documentario Western Stars.

Bruce Springsteen non ha mai fatto mistero delle sue idee politiche democratiche e liberali. Il rocker ha mosso una nuova critica contro Donald Trump nel corso di un intervista a CBS in cui accusa il Presidente di non avere la minima idea di cosa significhi essere un americano.

donald trump

Nell'incontro con i sostenitori a Minneapolis qualche settimana fa, Trump si è scagliato contro il Boss sostenendo di non aver bisogno del sostengo del "piccolo Bruce Springsteen" e di altre celebrità come Beyoncé e Jay-Z, che nel 2016 hanno sostenuto la sua rivale Hillary Clinton. nel corso della sua tirata, Trump sembrava intenzionato a tirare in ballo altre celebrità, ms ha poi deciso di soprassedere.

the boss

Interrogato da CBS sulle parole di Trump, Bruce Springsteen ha così commentato: "E' spaventoso. Viviamo in un'epoca spaventosa. La guida della nazione è stata gettata nelle mani di qualcuno che non ha idea di cosa significhi.

E sfortunatamente, è qualcuno che non ha la minima idea di cosa significhi realmente essere un americano."

Il lavoro di Springsteen, il documentario musicale Western Stars, è stato presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nei cinema italiani il 2 e 3 dicembre.

donald trump trump Trump donald trump all'assemblea gnerale delle nazioni unite 8 donald trump all'assemblea gnerale delle nazioni unite 9 donald trump all'assemblea gnerale delle nazioni unite donald trump

medaglie di obama bruce springsteen BRUCE SPRINGSTEEN bruce springsteen al mare BRUCE SPRINGSTEEN CANTA CON GLI U2 bruce springsteen b springsteen 11 springsteen fan san siro springsteen san siro 1 springsteen san siro 2 jimmy fallon bruce springsteen bruce springsteen 1