Da "Ansa"

La regina Elisabetta si è detta "rattristata" per le parole dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, nella prima reazione dopo la loro devastante intervista alla Cbs americana.

La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica "prendono molto sul serio" quanto affermato da Harry e Meghan a proposito di "questioni razziali", anche se "ricordi possono variare" a seconda delle fonti, e si ripromettono di "affrontarle privatamente" in seno al casato. Lo si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace dopo l'intervista dei duchi di Sussex, nella quale Elisabetta si dice inoltre "rattristata" dal livello di difficoltà e sofferenza che Meghan e Harry hanno raccontato di aver sperimentato nella vita di corte e si assicura che essi, come il piccolo Archie, restano "membri molto amati della famiglia"

DAGONEWS

Meghan Markle ha detto che lei e Harry stanno cercando di condividere "parti della nostra vita con cui ci sentiamo a nostro agio", aggiungendo che tutti dovrebbero avere "il diritto fondamentale alla privacy" in un’ultima clip dell'intervista di Oprah.

La coppia è sotto attacco per essersi lamentata della violazione della privacy mentre condivideva dettagli privati delle conversazioni con altri membri della famiglia reale davanti al pubblico di tutto il mondo.

Sono stati anche accusati di “ipocrisia” per aver pubblicato su Instagram foto di momenti privati mentre si lamentavano dell'intrusione dei media. Per coloro che ancora non lo avessero capito il messaggio è chiaro: i due vogliono raccontare solo quello che fa loro comodo, mostrandosi come vittime all’occorrenza della stampa che con loro non si è mostrata compiacente nell'ultimo periodo. D’altra parte tutti ricordano come proprio Meghan, prima di approdare a Buckingham Palace, amasse la luce dei riflettori: un’attenzione mediatica che le faceva fin troppo comodo visti i ruoli veramente irrisori nel cinema americano.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

I due, tra l’altro sono di memoria corta: quando Meghan approdò a Buckingham Palace venne accolta dai media britannici come il volto innovatore della corona. Tappeti rossi, dunque. Solo quando il vento è cambiato, è sopraggiunta anche l’ossessione della privacy. In conclusione è insolito usare i media per dire di essere perseguitati dai media.

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle

Eppure Meghan sembra convinta che il teatrino possa andare avanti: «Penso che tutti abbiano un diritto fondamentale alla privacy. Io e Harry non chiediamo una privacy completa, ma limiti e rispetto. Non c'è nessuno su Instagram e sui social media che direbbe che, poiché hai condiviso un'immagine, hai diritto a tutto il mio rullino fotografico. Nessuno lo vorrebbe, quindi si tratta di limiti e rispetto: hanno creato una falsa narrativa, non ho mai parlato di privacy, penso che sia solo una incomprensione di base». E infatti poche ore dopo la coppia ha scodellato un’immagine privata con il piccolo Archie. Alla faccia della coerenza.

2. Thomas, il padre di Meghan Markle: "Non credo che la famiglia reale sia razzista"

DAGONEWS

il principe harry, meghan markle e archie

«Tutti commettiamo errori, ma non ho mai giocato a biliardo nudo o vestito come Hitler come faceva Harry». Thomas Markle fa shampoo e messa in piega alla figlia e randella pesantemente il principe Harry ricordando alcune scorribande del rampollo di casa Windsor. Scorribande che non solo hanno messo in imbarazzo la famiglia reale, ma che gli sono sempre state perdonate da quei parenti serpenti che ora fa presto a smerdare.

Da “www.huffingtonpost.it”

“Non credo che la famiglia reale sia razzista”. A dirlo è Thomas Markle, padre di Meghan, dopo l’intervista concessa dalla figlia e dal marito, il principe Harry, alla famosa giornalista e conduttrice Oprah Winfrey.

“Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C’erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato”, ha detto Meghan ai microfoni della Cbs facendo riferimento al primogenito Archie, nato nel maggio 2019. E ancora: “Le allusioni razziali sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale... Mi sentii disperatamente sola e abbandonata. Non volevo più vivere”.

Affermazioni che vengono ora commentate dal padre della Markle a ITV. “Ho grande rispetto per i reali, e non penso che la famiglia reale britannica sia razzista. E non penso che i britannici siano razzisti”, riporta Reuters.

“Immagino e spero che la questione riguardante il colore della pelle del bambino sia stata solo una domanda stupida da parte di qualcuno. Potrebbe essere semplicemente questo”, ha aggiunto Thomas Markle. Infine, il padre di Meghan ha detto di essere rimasto deluso dal comportamento adottato dalla figlia mentre lui era malato.

Riferendosi alle ragioni del suo allontanamento dalla figlia, l’uomo ha detto “di essere molto dispiaciuto, ho chiesto scusa per queste cose almeno 100 volte”. E riguardo alle affermazioni di Meghan, che ha detto di aver “perso” suo padre, replica: “Sono pronto in ogni momento ad incontrarla, mi piacerebbe molto, vorrei vedere mio nipote”. Ma, incalzato dalle domande di Piers Morgan, conduttore televisivo che è tra i più accesi critici di Meghan, Markle ha descritto l’intervista della figlia come “esagerata” e sbagliata nei tempi. Non ha però lesinato critiche ai Reali, affermando che quando lui e la sua famiglia sono stati presi d’assalto dai tabloid “nessuno si è preoccupato di noi, nessuno ha pensato di proteggerci”.

