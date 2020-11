“UCCIDERE CHIUNQUE INSULTI IL PROFETA È DIRITTO DI OGNI MUSULMANO" – TOH, CHI SI RIVEDE! SONO TORNATI QUEI SIMPATICONI DI AL QAIDA, CHE IN UN COMUNICATO HANNO MINACCIATO EMMANUEL MACRON, DEFINITO “GIOVANE E INESPERTO, CON POCO CERVELLO" (TROVATE LE DIFFERENZE CON QUELLO CHE HA DETTO ERDOGAN) – “IL BOICOTTAGGIO È UN DOVERE, MA NON È SUFFICIENTE…”

Da www.ansa.it

proteste in pakistan contro emmanuel macron 3

Al Qaida nel Maghreb ha minacciato il presidente francese Emmanuel Macron e ha esortato i suoi seguaci a uccidere chiunque insulti il profeta Maometto.

"Uccidere chiunque insulti il profeta è diritto di ogni musulmano", ha detto in un comunicato il gruppo jihadista. "Il boicottaggio è un dovere ma non è sufficiente", ha aggiunto Aqmi minacciando di vendicare i commenti di Macron, definito "giovane e inesperto, con poco cervello".

