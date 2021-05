“VACCINARE, VACCINARE E ANCORA VACCINARE” - ANTHONY FAUCI VIENE NOMINATO CAVALIERE DI GRAN CROCE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SPIEGA CHE L’UNICO MODO PER USCIRE DAL COVID È L’IMMUNIZZAZIONE: “NON SAPPIAMO QUALE SIA LA SOGLIA NECESSARIA PER SCONFIGGERE LA PANDEMIA. FORSE IL 70 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE IMMUNIZZATA, FORSE DI PIÙ. ECCO PERCHÉ DOBBIAMO PUNTARE AL LIVELLO PIÙ ALTO POSSIBILE, 90-95 PER CENTO” - “LE MISURE ITALIANE? NON VOGLIO GIUDICARLE, MA…”

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

ARMANDO VARRICCHIO CONSEGNA L'ONOREFICENZA DI CAVALIERE DI GRAN CROCE A ANTHONY FAUCI

«Vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare. Non sappiamo quale sia la soglia necessaria per sconfiggere la pandemia. Forse il 70 per cento della popolazione immunizzata, forse di più. Ecco perché dobbiamo puntare al livello più alto possibile, 90-95 per cento».

Mercoledì 19 maggio Anthony Fauci, 80 anni, un po' emozionato e di ottimo umore, riceve la più alta onorificenza della Repubblica italiana: Cavaliere di Gran Croce. È l' Ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, a consegnargliela per conto del presidente Sergio Mattarella, in una cerimonia nella residenza di Villa Firenze.

anthony fauci cavaliere di gran croce

Poi Fauci si consegna alle telecamere e ai giornalisti italiani. Premette: «Non voglio giudicare le misure messe in campo dal governo di Roma». Poi, però, aggiunge con una battuta, «il coprifuoco negli Stati Uniti non funzionerebbe». In generale bisogna correre con le vaccinazioni. L' Italia è al 15 per cento della popolazione. «Il presidente Biden ha fissato l' obiettivo del 70 per cento da raggiungere entro il 4 luglio.

Solo a quel punto potremo immaginare di tornare a vivere come facevamo prima del Covid-19». Quando si riapriranno le frontiere americane per gli europei? «Dipenderà dal livello di infezione nei diversi Paesi. Dobbiamo ancora aspettare dei miglioramenti sia negli Stati Uniti che in Italia e in Europa. Vedremo che cosa succede da qui alla fine dell' estate».

il modellino del covid 19 in 3d di anthony fauci