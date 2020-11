6 nov 2020 15:40

“IL VACCINO ANTINFLUENZALE? PER ME E' UN’ODISSEA” - IL COSTRUTTORE FRANCO SALINI RIVELA: “HO 84 ANNI E NON RIESCO A FARLO”. LA DOSE GLI DEVE ESSERE SOMMINISTRATA DAL SUO MEDICO CURANTE, CHE PERÒ L’HA FINITO. "LO FAREI IN FARMACIA MA IN QUANTO CATEGORIA A RISCHIO NON POSSO RICHIEDERLO. MI HANNO DETTO: "SI SPERA CHE RIUSCIREMO A FARLO IL PRIMA POSSIBILE". MA SAPETE COME SI DICE A ROMA: CHI VIVE SPERANDO, MUORE... VABBÉ NON POSSO DIRLO”