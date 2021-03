“VADO A LETTO PRIMA DI LUI, ANCHE SE NON SONO STANCA”, “FACCIO FINTA DI DORMIRE”, “INDOSSO I PIGIAMONI” - IL SESSO CON IL TUO PARTNER È DIVENTATO UN INCUBO E VUOI SOLO EVITARLO? LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA NEL SUO NUOVO LIBRO I TRUCCHI PER AUMENTARE LA LIBIDINE E TORNARE AD ACCENDERE LE VOSTRE SERATE – I SEGRETI PER AFFRONTARE MANCANZA DI AUTOSTIMA, STANCHEZZA, MATERNITÀ E PROBLEMI DI SALUTE…

senza passione l amore diventa amicizia

“Ho provato ogni trucchetto possibile per evitarlo”; “Vado a dormire prima di lui, anche se non sono stanca.”; “Faccio finta di dormire.”; “Indosso i pigiamoni.”; “A volte penso se mi convenga farlo e basta, considerando tutta l’energia che ci vuole per evitarlo.”Anche voi siete una di quelle donne che farebbe di tutto pur di evitare il sesso con il partner? Non essere interessati nel sesso è un problema comune, ecco alcuni consigli per (si spera) aiutarvi a superarlo.

Prendete una decisione

Ci sono diverse opzioni nel caso il vostro partner voglia fare sesso e voi no.

Quella più prevedibile? Continuare a usare ogni scusa possibile, sperando che smetta di provarci. Questa è decisamente l’opzione più popolare - perché evita di affrontare l’argomento – ma è anche la cosa peggiore che possiate fare, e potrebbe far sentire il vostro partner frustrato o arrabbiato.

sesso mentre la compagna dorme

Un’alternativa più sensibile sarebbe avere una conversazione sincera sul motivo per il quale state evitando il sesso così che si possano trovare delle soluzioni.

Ma cosa fare se siete assolutamente sicure di non volere più rapporti sessuali quando si è in una relazione monogama?

Quando siamo in una relazione monogama concordiamo implicitamente di non andare a letto con altre persone, ma c’è anche un obbligo morale di soddisfare i bisogni sessuali del proprio partner.

Confessare di non voler più avere rapporti sessuali potrebbe essere la fine della vostra relazione con il vostro partner, ma non sempre.

sesso intenso anche senza orgasmi

Se ogni altro aspetto della relazione va a gonfie vele, alcune persone potrebbero accontentarsi di soddisfarsi da soli con il porno oppure con sex-toys. Potreste accettare di fare del sesso “poco impegnativo”: tipo masturbarsi in presenza del partner oppure praticare sesso orale. Un’altra opzione potrebbe essere fare altri atti sessuali che però non comprendano la penetrazione.

Pensateci: ci sono dei momenti specifici che vi piacciono del sesso e che non vi dispiacerebbero? Quali sono quelli che non vi piacciono? Ora entreremo nel pericoloso territorio delle “altre persone”

Sareste felici se il vostro partner facesse sesso con altre persone?

sesso dolore

Ecco alcune alternative: potreste suggerire al vostro partner di fare sesso con altri, ma senza farvelo sapere quando lo fanno, oppure stabilire delle regole da seguire. Ad esempio, alcune donne approvano che il loro partner faccia sesso a pagamento, ma senza avere delle frequentazioni sessuali regolari.

Oppure potreste decidere di terminare il rapporto. Se siete con una persona che ama la connessione, l’intimità e tutte le altre cose belle che il sesso comporta, a volte non fare sesso potrebbe far saltare la relazione. Se vi amano, suggerire di risolvere la questione facendo sesso con altri potrebbe causare molti più problemi piuttosto che risolverli.

In quel caso, sarebbe ideale separarsi e trovare un partner più compatibile invece di continuare infelici e pieni di risentimento.

MATRIMONIO SENZA SESSO

Non posso semplicemente fare finta di niente?

Ovviamente queste decisioni non sono facili da prendere. Ma l’alternativa, cioè continuare a evitare il sesso sperando che il vostro partner smetta di chiederlo, potrebbe mettere a repentaglio la vostra relazione.

Il vostro amante potrebbe sentirsi indesiderato, poco attraente e confuso, inoltre, potrebbe diventare più vulnerabile alle tentazioni. Non importa quanto amiamo il nostro compagno, ciò non distoglie dal fatto che possiamo trovare altre persone attraenti.

il sesso orale facile come una stretta di mano

L’altro problema con l’evitare i rapporti sessuali è che alcuni potrebbero smettere di provare affetto nei vostri confronti: una semplice carezza innocente o un bacetto potrebbero essere interpretati erroneamente come un segnale che si voglia fare sesso. Certe relazioni potrebbero cavarsela ma nessun rapporto sopravvive senza sesso o affetto.

È per questo motivo che se volete dare una chance di sopravvivenza alla vostra relazione dovete avere questa conversazione.

Alcuni motivi per il quale le donne smettono di voler fare sesso

MATRIMONIO SENZA SESSO

La maternità: Diventare genitori è immensamente appagante ma potrebbe uccidere la vostra vita sessuale. Privazione del sonno, stress e stanchezza provocano il calo della libido.

Non siete mai state coìi interessate: Alcune donne possiedono una bassa libidine e non hanno mai capito cosa ci sia speciale nel sesso.

Siete esauste: Anche se il vostro partner prova a fare la sua parte, molte mogli hanno molte più cose di cui preoccuparsi. Non solo cucinare, ma anche lavoretti domestici, stare appresso ai figli e mantenere una vita sociale. È poi così strano che molte si sentono troppo stanche fisicamente o emotivamente per eccitarsi?

sesso

Avete avuto brutti rapporti sessuali in passato: Certe persone non sono brave a comunicare al proprio partner cosa funziona per loro e cosa no e devono quindi subirsi anni di tecniche inefficaci. Altre sono vittime di bullismo e sono obbligate a fare sesso con compagni che non piacciono o addirittura non amano. Se il sesso non fosse un’esperienza piacevole e non vi farebbe sentire bene non vorreste smettere anche voi?

Vi annoiate: L’avete fatto un migliaio di volte e avete semplicemente perso interesse nell’atto. Netflix cambia contenuti costantemente, mentre non si potrebbe dire lo stesso della routine sessuale media di una coppia.

MATRIMONIO SENZA SESSO

Avete una bassa autostima: Se non siete molto sicuri, non vi piace il modo in cui apparite e non vi sentite per niente attraenti, è molto probabile che non pensate al sesso come una cosa divertente da fare.

sesso

Siete in una relazione lunga: Anche se siete innamorati e avete avuto dei buoni rapporti sessuali in passato, nelle relazioni a lungo termine il desiderio di fare sesso diminuisce nel tempo. È difficile fare l’amore con la stessa persona per tutta la vita.

Avete delle condizioni/problemi di salute: Endometriosi, cistite, la cervice che viene “colpita” durante il rapporto sessuale, secchezza vaginale oppure problemi legati agli ormoni. Tutto ciò può rendere il sesso doloroso o poco confortevole. La maggior parte di queste condizioni sono curabili, ma molte donne non cercano aiuto.

Siete interessate a farvi tornare il desiderio?

Oppure almeno arrivare al punto che non vi dispiacerebbe fare sesso? Grandioso! Fare sesso regolarmente comporta molti benefici, fisici ed emotivi, sia per voi che per la vostra relazione, quindi avrebbe senso come minimo provarci.

MATRIMONIO SENZA SESSO

Ecco alcuni consigli pratici per farvi tornare in carreggiata.

Risolvete qualsiasi problema di coppia

Trovo sorprendente il fatto che alcune coppie non pensino che la loro vita sessuale e quella sentimentale siano legate.

“Non so perché non ho più voglia di fare sesso” mi ha confessato una donna, dopo due mesi si lamentava che lei e il suo marito erano perennemente arrabbiati. “Solo guardarlo mi fa incazzare, anche quando non ha fatto niente di male.” Chi vuole baciare o avvicinarsi con qualcuno che non ci piace nemmeno?

Affrontate qualsiasi problema medico e di salute

sesso 5

Se evitate di fare sesso perché vi fa male, dovete subito andare da un dottore per un controllo clinico e trovare una soluzione. Se evitate il sesso perché siete esauste a fine giornata, chiedete aiuto a qualcuno. Pensate alla vostra dieta e allo stile di vita. Smettete di fumare, diminuite l’alcol, mangiate sano e fate attività fisica. Tutti questi fattori hanno un impatto sul nostro desiderio sessuale.

Sfidate la percezione negativa del vostro corpo

Avere una percezione negativa del proprio corpo è uno dei motivi principali per il quale molte donne evitano il sesso. Se solo ci rendessimo conto che le persone che ci amano non ci scrutano sotto la lente d’ingrandimento!

ASTINENZA SESSO

“Mia moglie ha partorito un anno fa e si lamenta ancora della sua pancia non piatta e del seno calato” ha confessato un uomo sposato. “Ma per me rimane ancora bellissima! Glielo dico tutto il tempo ma non fa molta differenza. Come posso farglielo capire?” mi ha chiesto cautamente un marito.

Se una percezione negativa del proprio corpo è la causa per cui evitate il sesso, ci sono due cose che potrebbero aiutare a risolvere il problema.

Fate più sesso e migliorate le vostre abilità sessuali

Il motivo per cui fare più sesso aiuta è perché incoraggia il cervello ad eludere quegli insulti autoironici e pensa invece: “Beh, non posso essere così brutta se questa persona vuole andare a letto con me.” Le donne che sono coscienti di essere brave a letto sono troppo impegnate a guardare il proprio partner desideroso invece di concentrarsi su stupidaggini come la cellulite.

SESSO 1

Cosa funziona e cosa no?

“Una volta ho detto al mio partner che mi piaceva quando mi toccava il seno, e da li in poi non ha più smesso di farlo. Ormai, dopo che l’ha fatto per qualche minuto, mi salta addosso pensando che sia abbastanza eccitata.” Se qualcosa non funziona per voi dovete farglielo sapere. I nostri corpi cambiano durante le nostre vite, i nostri gusti cambiano, solitamente le tecniche che funzionavano quando avevate 20 anni non funzionano a 35. Parlatevi onestamente, ditegli “so che amavo la penetrazione ma adesso preferisco il sesso orale” oppure “Il mio corpo è cambiato dopo il parto” lui potrebbe dirvi “prima preferivo che non mi toccassi perché temevo di venire troppo presto, adesso è il contrario”

SESSO E NOIA

Se non avessi altra scelta e dovessi fare sesso, quando e come lo faresti?

Nel weekend? Il mattino piuttosto che la sera? Dopo una bevuta? Dopo un’uscita? Dopo una bella conversazione dove vi sentite più connessi emotivamente? Quando ascoltate della musica che vi ricorda del periodo quando il sesso era la cosa più importante per voi? Identificate le condizioni ottimali per voi e ricreatele per per farvi tornare la voglia.

sesso a tre

Iniziate a caldo e non a freddo

Cosa fate se il vostro partner dovesse trovarsi fuori casa e avete voglia di masturbarvi? Prendete un vibratore? Leggete storie erotiche? Guardate dei porno? Usate le dita e rivivete delle memorie di rapporti sessuali passati? Se siete da sole provateci, ma cercate di non raggiungere l’orgasmo. Se non lo siete, andate in bagno e fate quello che dovete fare.

Abbiate fantasie sessuali senza preoccuparvi di chi fantasticate

“Sono andata al letto con mio marito centinaia di volte. Non mi sorprende il fatto che ora mi annoio a morte.” Ha confessato una donna sposata da 32 anni. “Quando facciamo sesso, mi immagino di essere sedotta da un personaggio di Bridgerton. Non lo ammetterei mai al mio partner anche se temo che pure lui pensi ad altre persone mentre lo facciamo.”

SESSO

Non vi piace il vostro partner ma sbavate dietro al vostro capo? Il vostro partner non può leggervi nel pensiero. Lasciate sbizzarrire la vostra immaginazione! Sia voi che il vostro partner ne trarrete beneficio.

Se quella fantasia vi aiuta a godervi di più il sesso, il vostro cervello assocerà un buon rapporto sessuale con il vostro partner, rendendovi più aperte a farlo in futuro.

TWENTYNINE PALMS

Fate sesso prima di andare a cena fuori e non dopo

Se fare sesso dopo una cena romantica potrebbe rovinarvi la serata, fatelo prima di andarci. Chi vuole mostrare il proprio corpo dopo essersi strafogati di cibo?

Vestitevi, bevetevi un bicchiere di vino, spogliatevi di nuovo e poi fatevi una sveltina prima di uscire. Così dopo potete uscire, mangiare e godervi la serata senza stress!

