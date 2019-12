“LA VAGINA NON SI PUÒ DEFINIRE MINACCIOSA” – L’APPELLO DI “LIBERO” IN DIFESA DELLA FIGA E CONTRO LA PENETRAZIONE ASCELLARE: “LA VAGINA È LA BIRRA E L’ASCELLA LA BIRRA ANALCOLICA” – “TROMBATE COME SI CONVIENE E LASCIATE IN PACE LE VOSTRE ASCELLE, CHE GIÀ VIVONO UN’ESISTENZA INFAME” - “DI QUESTO PASSO FINIRETE A CERCARE NUOVE ALTERNATIVE: L’ORECCHIO O L’OMBELICO. PENTITEVI, ANCHE SOLO PER…” – VIDEO + FOTOGALLERY

ascella puzzolente

L'ASCELLA È LA NUOVA VAGINA – ORMAI I GIOVANI NON SCOPANO PIÙ E SI INVENTANO PRATICHE ALTERNATIVE PER GODERE https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-ascella-nuova-vagina-ndash-nbsp-ormai-giovani-non-220974.htm

VIDEO - PENETRAZIONE ASCELLARE

https://bit.ly/2s2pLHu

IL SESSO ASCELLARE SECONDO LIBERO

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

ascella pelosa di emily ratajkowski

A un bel punto è uscito questo articolo su ilfattoquotidiano.it (5 giorni dopo il pezzo di Dagospia sull’argomento, ndDago): «"L' ascella è la nuova vagina": il sesso ascellare è la nuova tendenza tra i giovani. Ecco di cosa si tratta». E allora siamo andati a leggere «di cosa si tratta». Incipit: «Si chiama armpit sex o sesso ascellare e si sta gradualmente affermando tra le nuove generazioni».

LA SESSUOLOGA ROSAMARIA SPINA

E poi: «L' armpit sex è un sostituto della penetrazione sia nel rapporto uomo/donna che in quello donna/donna». E poi: «Si va dal semplice "licking" o leccamento dell' ascella fino ad una vera e propria simulazione della penetrazione». E poi: «L' ascella è una zona erogena dalla forte attrazione erotica sia rispetto all' odore, sia rispetto alla presenza o meno di una fitta peluria altrettanto stimolante».

ascella bagnata 1

Fino all' insegnamento della sessuologa Rosamaria Spina, che parla del forte calo dei rapporti sessuali con penetrazione tra i giovani: «Questo genere di "penetrazione" porta grande piacere in chi ha una parafilia di questo tipo, un piacere maggiore rispetto ad un rapporto vaginale. Le ascelle sono ricche di feromoni che secernono una ricca quantità di odori e questo implementa l' eccitazione. È poi un ambiente tendenzialmente umido, simile a quello vaginale, ma non ha tutte quelle implicazioni che ha la vagina, è vista in modo "meno minaccioso" ma altrettanto eccitante e piacevole».

ascella pelosa vagina

Bene, bando ai convenevoli: ci rivolgiamo a voi, nuove generazioni. E vi avvisiamo: saremo molto severi. Noi della vecchia scuola possiamo accettare tutto, tutto: che ascoltiate della musica orrenda, che vi cibiate con le più immangiabili porcherie, che preferiate conoscervi mandandovi cuoricini e gattini sui social piuttosto che limonare dal vivo, tutto. Ma questo no.

ascelle

vagina

La vagina (vorremmo scrivere "figa", ma oggigiorno certamente si indignerebbe mezzo mondo) non si può definire "minacciosa": non-si-può. La vagina non solo non può perdere il confronto con l' ascella, ma non merita neanche di essere messa a paragone. La vagina è la birra e l' ascella la birra analcolica: alla fine entrambe ti dissetano, però con la birra analcolica non ti resta altro che una sensazione di inadeguatezza, un pensiero interiore del tipo «ma quanto sono stronzo?».

ascella pelosa 1

vagina 5

E poi, anche lei professoressa Spina, sia gentile: ma quale «piacere maggiore», ma cosa dice? Qui semplicemente siamo di fronte a dei bambacioni - sì, parliamo con voi, nuove generazioni ascellari - che non hanno bisogno di essere giustificate, semmai catechizzate con il grande insegnamento della compianta Sora Lella: «Ho un nipote grande, grosso e fregnone, che scambia 'na sorca per un par de mutande!». E il "nipote" siete voi, nuove generazioni.

ascella bagnata ascelle colorate 6

E le mutande di Mimmo (Carlo Verdone) sono la vostra maledetta ascella! E allora, di grazia, giovani donne e giovani uomini, date retta a noi, trombate come si conviene e lasciate in pace le vostre ascelle che già vivono un' esistenza infame, fatta di camicie pezzate e orrendo fetore. Che poi, diciamolo: il vostro è solo un capriccio e delle ascelle vi stuferete in un lampo come vi stufate dell' ultimo artista indie. Date retta, di questo passo finirete per cercare nuove alternative: l' orecchio, l' ombelico o l' ascella del ginocchio (non conosciamo il nome scientifico, pardon). Pentitevi, nuove generazioni, anche solo per averci fatto pensare che «W l' ascella, che Dio la benedella!» potesse avere un senso.

madonna con ascella pelosa sesso 1 corpo vagina vagina fontana penetrazione ascellare 2 sesso 2 vagina vagina 4 vagina 7 museo della vagina 4 museo della vagina 9 sesso 3 ascelle colorate 5