2 dic 2022 08:05

“VEDO DELLE COSE BUONE ANCHE IN HITLER, MI PIACE” - KANYE WEST, IL RAPPER EX MARITO DI KIM KARDASHIAN, IN UN'INTERVISTA CON IL COSPIRAZIONISTA ALEX JONES, SI METTE A ELOGIARE IL FUHRER: “HA INVENTATO LE AUTOSTRADE, IL MICROFONO CHE IO USO. NON SI PUÒ DIRE AD ALTA VOCE CHE NON HA MAI FATTO NULLA DI BUONO” – ELON MUSK GLI SOSPENDE L’ACCOUNT TWITTER PER “INCITAMENTO ALLA VIOLENZA” – WEST SI VEDE BLOCCARE ANCHE L’ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA SOCIAL DI DESTRA “PARLER”