LA MAMMA DEI "GRETINI" E' SEMPRE INCINTA – CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE TINA VELO, L'ESTREMISTA TEDESCA DEL CLIMA CHE VUOLE SABOTARE IL SALONE DELL'AUTO DI FRANCOFORTE: “IMPEDIREMO GLI INGRESSI IN MODO PACIFICO, SIAMO CENTINAIA” – A DIFFERENZA DI GRETA, LA 33ENNE ATTIVISTA TEDESCA PARLA DI "AZIONI NON LEGALI MA LEGITTIME" E "DISOBBEDIENZA CIVILE" COME ARMI ESTREME PER ARRESTARE LA DERIVA CLIMATICA…