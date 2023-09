“UNA VERGOGNA! SIAMO STATI FATTI SCENDERE A CENTINAIA, MA LO SCIOPERO NON ERA ANCORA INIZIATO” - LA VIDEO-DENUNCIA DELL'EX VICESINDACO DELLA CAPITALE LUCA BERGAMO, BLOCCATO IN UN TRENO REGIONALE CHIUSI-ROMA, SOPPRESSO PER LA SERRATA DEI FERROVIERI: “SIAMO SALITI MA DOPO UNA DECINA DI MINUTI È PASSATO IL CONTROLLORE CHE HA ANNUNCIATO LA CANCELLAZIONE, SENZA DARCI ALTRE INFORMAZIONI” – L’ESTATE DA INCUBO DEI TRENI NEL LAZIO TRA GUASTI ALLE LINEE E LAVORI… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Erica Dellapasqua per roma.corriere.it

luca bergamo

Disavventura per l'ex vicesindaco di Roma Luca Bergamo, bloccato nel limbo di un treno - il regionale Chiusi-Roma - soppresso prima ancora che lo sciopero cominciasse, senza alcuna informazione aggiuntiva per lui e gli altri passeggeri, centinaia dice Bergamo, già saliti e sistemati sui sedili nella convinzione di poter arrivare a destinazione, nella Capitale. «Un comportamento vergognoso», denuncia l'ex vice di Virginia Raggi, col tono e l'aria rassegnati di chi è abituato a viaggiare sui mezzi e, in passato, ha già subito molti disservizi per colpa di ritardi e scioperi selvaggi.

«Cancellato in corsa»

Lo sciopero "in corsa" è andato in scena sul treno regionale 6209 da Firenze per Roma, in arrivo da Siena. «Dovevo prendere un treno che partiva da Chiusi Chianciano Terme alle 15.20 - racconta Bergamo, riprendendosi in un video mentre cerca di documentare la situazione direttamente dalla banchina -. Nessun annuncio in stazione, verso le 15.15 sul display del binario, nella parte bassa, compare l'informazione che dalle 15.35 potrebbero esserci dei ritardi a causa di scioperi.

luca bergamo

Il treno da Firenze arriva puntuale, alle 15.19». Ci sarebbe tutto il tempo per salire e ripartire in orario, dunque, prima dell'inizio di questi scioperi non molto pubblicizzati. E invece il treno viene soppresso: «Saliamo, ma dopo una decina di minuti passa il controllore che annuncia la cancellazione del treno senza darci altre informazioni». «Naturalmente - chiosa Bergamo, incredulo - non hanno fatto partire il treno con 15 minuti di anticipo rispetto alla scadenza dello sciopero: un comportamento vergognoso».

Gli altri disagi

Episodi che, in questa calda estate, si sommano ai tanti disagi e disservizi che hanno accompagnato i passeggeri soprattutto laziali, a causa dei frequenti guasti alle linee elettriche o degli annunciati lavori di rifacimento delle infrastrutture...

(...)

luca bergamo foto di bacco luca bergamo