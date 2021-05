“LA VERITÀ È CHE MI PIACE UNA SUA COLLEGA” - UNA POVERA RAGAZZA DI VARESE VIENE “FRIENDZONATA” DURANTE LA DIRETTA DEI “LUNATICI” A “RADIO2” - ALIS CHIAMA PER MANDARE UN MESSAGGIO A STEFANO: “SEI UNA PERSONA STUPENDA, SPERO DI POTER PASSARE CON TE UN’ESTATE DI FUOCO” - POCO DOPO INTERVIENE LUI E... – VIDEO

Da “I Lunatici - Radio2”

Mancano venti minuti alle due e in diretta su Rai 2 (e Radio2) ci sono I Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il cuore del format condotto dai due (in diretta dal lunedì al venerdì notte su Rai 2 per un'ora attorno alla mezzanotte e mezza, su Radio2 da mezzanotte alle sei), è l'interazione con gli ascoltatori, che chiamando lo 063131 hanno modo di intervenire, raccontare come stanno o partecipare ai dibattiti che vanno in scena ogni notte.

E' il turno di Alis, una ragazza di Varese, che esordisce dicendo: "Ciao Lunatici, io sono sveglia a quest'ora perché so che una persona per me molto importante vi guarda ogni notte e quindi voglio mandargli un messaggio che tutti possano sentire. Stefano, hai reso questa pandemia indimenticabile per me. Sei una persona stupenda e spero di poter passare con te una estate di fuoco". Arduini e Di Ciancio indagano un po', poi invitano Stefano a chiamare per rispondere ad Elis in diretta. Passa qualche minuto e lo Stefano in questione si fa vivo chiamando lo 063131. Per essere sicuri che fosse la persona giusta, i Lunatici hanno ricontattato anche Elis, ma la storia non è andata a finire come tutti si aspettavano.

"E' complicato dare una risposta in diretta tv", esordisce Stefano. "Io vi guardo ogni notte perché mi fate compagnia mentre studio. Non mi aspettavo assolutamente la telefonata di Alis. La verità è che mi piace una sua collega".

Alis, friendzonata in diretta televisiva, è stata salutata da Arduini e Di Ciancio con una promessa: "Richiamaci domani, il fidanzato te lo troviamo noi". Chissà se ci saranno altre puntate. Il bello della diretta.

