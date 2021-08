A CHE PUNTO È LA TRATTATIVA PER IL MATRIMONIO MPS-UNICREDIT? - ENRICO LETTA PUÒ STARE SERENO: ANDREA ORCEL E DANIELE FRANCO SONO IN CONTATTO CONTINUO, MA LA TIRERANNO PER LE LUNGHE FINO AL 3 OTTOBRE, QUANDO SI VOTERA' PER LE AMMINISTRATIVE E PER IL SEGGIO DI SIENA IN CUI CORRE IL SEGRETARIO DEL PD - IL TESORO PROPENDE PER UN ACQUISTO “IN BLOCCO”, E ALLA FINE ORCEL CEDERÀ, CHIEDENDO IN CAMBIO IL VIA LIBERA ALLA CONQUISTA DI BANCO BPM…