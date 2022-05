23 mag 2022 10:06

“VI SENTO GEMERE E GEMERE, MI SENTO ESATTAMENTE ALLO STESSO MODO” - QUEI DUE “CHIAGNONI” DI HARRY E MEGHAN HANNO GIÀ ROTTO LE PALLE ANCHE GLI AMERICANI: LA DOCUSERIE IN CUI FANNO ENTRARE LE TELECAMERE DI NETFLIX ANCHE IN CAMERA DA LETTO, PAGATA 100 MILIONI DI DOLLARI, SI PREANNUNCIA “UN SONNIFERO UMANO”. È L’OPINIONE DEL COMICO MICHAEL RAPAPORT, CHE AL “WENDY WILLIAMS SHOW” HA FATTO IL CULO A STRISCE AI DUE PARACULI CORONATI: “AVETE DETTO CHE NON VOLEVATE ATTENZIONI, NON VOLEVATE ESSERE SOTTO I RIFLETTORI MA STATE INIZIANDO UN REALITY SHOW…” - VIDEO