8 set 2020 20:54

“VI SGOZZO COME MAIALI” - UN BOSS DI COSA NOSTRA, DA NOVE ANNI DETENUTO IN REGIME DI 41-BIS, HA AGGREDITO UN AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NEL CARCERE DI REBIBBIA, AFFERRANDOLO AL COLLO E POI TRASCINATO A TERRA. A QUEL PUNTO GLI HA STACCATO IL MIGNOLO DELLA MANO DESTRA CON UN MORSO PER POI INGOIARLO. IL BOSS SI È SCAGLIATO CON VIOLENZA ANCHE SUGLI ALTRI AGENTI DELLA PENITENZIARIA INTERVENUTI PER AIUTARE IL COLLEGA